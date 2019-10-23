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人口觀光政策都複製貼上？ 韓市府：住宿觀光人次有成長

2019-10-23 11:46聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市民進黨議員組成的「高雄青連線」今召開記者會，指近來韓國瑜參選總統提出的人口及觀光政見，根本就是把他高雄市長的政策和政見「複製跟貼上」，然後再把它換成一個觀光政策，「非常空洞」。市議員李喬如呼籲韓市長先回歸市政，把小內閣搞好，兌現高雄人口和觀光政見，「麥擱吹牛騙歹丸郎！」

高雄市府回應，108年1月至9月高雄市遷入（社會增加）1711人，扭轉了縣市合併以來人口持續外移困境，但受高齡化及少子化衝擊，總人口呈衰退，這也是全國普遍面臨的課題，不應淪為政治口水。此外，高雄市1至6月住宿人次458萬人次，較去年同期378萬增加，成長21%；遊憩區1至8月更有2481萬5692觀光人次，較去年同期成長12.55%。

至於茄萣觀光漁市，海洋局19日派員實地觀察，遊客及購買人潮絡繹不絕；茄萣興達港情人碼頭園區的兒童戲沙池及遊憩區，也擠滿小朋友及家長，還有高雄科技大學學生正進行水上摩托車、帆船教學和動力小船駕駛訓練，並無人潮衰退情況。

市議員鄭孟洳說，韓國瑜提到要成立觀光部，應該要先去解決高雄市觀光局長還沒有找到的問題，如果要觀光立國、重視觀光，「要能先把觀光局長找到，而不是代理的，非常可笑」。

另外，韓提到要爭取基隆跟高雄成為國際郵輪的母港，但韓選市長時也說要把茄萣打造成夏威夷，讓遊艇觀光、民宿業活絡起來，但現在茄萣沒有人潮，也沒有觀光客，業績掉了3成以上，就連前市長陳菊任內已落成的茄萣海岸公園，上任10個月以來也還沒完成驗收，顯見政策非常空洞乏味。

鄭孟洳也說，韓國瑜曾說過要把故宮展品一次展出，「他可能沒去過博物館，或是沒參觀過故宮」，故宮典藏共70萬件，每一個年代的展品展出，都需要防潮箱，尤其紙類展品更是脆弱，更要注重溫濕度，每次展完進行文物修復與保存保養更是大工程，不是說今天我一次把它亮出來給大家看，之後就沒事了，「要把故宮展品全部展出，要多少設備和經費，我相信他應該都沒有考慮過」。

市議員李雅慧表示，韓市長說2028年要力拼總統連任，所以要讓國內觀光人口從1100萬人次成長到2000萬人次。想提醒韓市長，2019年觀光局長在議會提出遠大目標，要讓今年高雄觀光、住宿人次達到1000萬人次。不過從數字看來，今年1到6月觀光人次都達不到一半，遑論將來要讓台灣觀光人口成長多少，「請回頭來照顧高雄市的觀光人口，再來談你的遠大目標，否則我們只能說你這些都是舉例，不是量化」。

市議員林智鴻說，韓國瑜去年選市長，也說高雄10年內要增加到500萬人口，意思是，一年要增加23萬人口，到現在為止，超過半年，高雄市人口應該要將近300萬人，但現在人口反而減少300人。

「大餅畫多、畫大了一定會破，謊言說多了一定會被揭穿；韓市長不要再騙了，高雄人去年89萬票投給你，沒有把市政做好，沒履行諾言，還落跑去選總統，對高雄人來說，真的是真心換絕情！」林智鴻說，高雄人已犧牲將近快一年了，高雄人有責任告訴全台灣朋友，高雄人的痛不能成為全台灣人的痛。

由高雄市民進黨議員組成的「高雄青連線」今召開記者會，指近來韓國瑜參選總統提出的人...
由高雄市民進黨議員組成的「高雄青連線」今召開記者會，指近來韓國瑜參選總統提出的人口及觀光政見，根本就是把他高雄市長的政策和政見「複製跟貼上」，呼籲韓市長先回歸市政，兌現高雄人口和觀光政見，「麥擱吹牛騙歹丸郎！」記者蔡容喬／攝影
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高雄市韓國瑜故宮

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