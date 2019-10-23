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高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

台水公司第七區管理處預訂26日進行北嶺加壓站至路竹送水幹管工程，當日上午9點起高雄路竹等4個行政區將停水21小時，影響戶數達4萬3千戶，民眾宜儲水備用。

台水公司第七區處表示，這項工程完工後，供水品質可更加穩定，這次工程也基於最小停水範圍及最少停水戶數原則執行，但仍提醒民眾屆時要先儲水。

停水時間是從26日上9點起到27日6點止，長達21小時。停水區域含路竹、湖內、茄萣、永安等4區，共4萬3千戶。

民眾如有疑慮，可洽免付費客服電話1910、路竹服務所07-6934819。

本周末台水公司將進行北嶺加壓站工程施工，屆時路竹等區將停水21小時。記者王昭月／...
本周末台水公司將進行北嶺加壓站工程施工，屆時路竹等區將停水21小時。記者王昭月／攝影
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