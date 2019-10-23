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高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31聯合報 記者林保光／即時報導

高雄鐵路地下化拆除陸橋工程，10月26日凌晨起，將拆除鳳山區維新陸橋，預定工期1個月。高雄市警交通大隊表示，由於鳳山區人口稠密、許多道路狹窄，維新陸橋又是鳳山區主要幹道之一，替代道路的車容量小，恐無法及時消化車潮，警方提醒民眾，交通尖峰時段，遵守員警及義勇交通警察的指揮。

高雄鐵路地下化拆除陸橋工程，先後已拆除鼓山區青海陸橋、三民區自立陸橋、大順陸橋、鳳山區自強陸橋、青年鋼便橋。維新陸橋自10月26日凌晨開始拆除，施工單位規劃鳳山區中正路接鳳松路、曹公路接文衡路為替代道路。

高雄市警交通大隊表示，替代道路的容量有限，且連接替代道路的鳳山區光遠路、建國路，是車潮壅塞的路段，警方將在施工期間，警方預測，鳳山區中正路與博愛路口、中正路與光遠路口、曹公路與光遠路口、文衡路與和平路口，在交通尖峰時段將出現交通瓶頸，規劃派員警及義交疏導交通，並協調高雄市交通局調整號誌時制，呼籲民眾發揮耐心，遵從路口員警、義交指揮前進。

高雄鐵路地下化拆除陸橋工程，10月26日起拆除鳳山區維新陸橋。記者林保光／攝影
高雄鐵路地下化拆除陸橋工程，10月26日起拆除鳳山區維新陸橋。記者林保光／攝影
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高雄鐵路地下化拆除陸橋工程，10月26日起拆除鳳山區維新陸橋。記者林保光／攝影
高雄鐵路地下化拆除陸橋工程，10月26日起拆除鳳山區維新陸橋。記者林保光／攝影
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替代道路高雄市鐵路地下化
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