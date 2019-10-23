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想吃台南美食不必遠赴台南 高雄巨蛋就有！

2019-10-23 00:02聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

台南是美食的天堂，除古蹟景點外，小吃更是不吃不可！今天起要吃台南特色小吃，不必開車到台南 ，在高雄漢神巨蛋就有展示台南在地美食。

台南市經濟發展局局長郭阿梅今天就到高雄行銷台南美食，她說，台南美食物產展在高雄漢神巨蛋已連續3年辦理，吸引眾多美食饕客，業績逐年成長，今年匯聚35家特色美食、伴手禮及特色店家，有肉粽、碗稞、甜點、滷味、特色伴手禮、海鮮加工品、或涼透心脾的酸梅湯，還有網路紅透半邊天「名坂奇洋菓子」、「Doga香酥脆椒」、知名的「玉井之門芒果乾」等。

為刺激買氣，只要單筆消費滿1000元，就可兌換一組抽獎序號，最大獎項為50吋液晶電視一台，單筆消費滿500元可兌換限量扭蛋好禮。

展售期間，正值漢神巨蛋周年慶活動，在漢神巨蛋消費累積滿2000元還有機會獲得價值近113萬元汽車大獎。

台南美食物產展在高雄漢神巨蛋連續3年辦理，吸引許多饕客，業績年年成長1到2成。記...
台南美食物產展在高雄漢神巨蛋連續3年辦理，吸引許多饕客，業績年年成長1到2成。記者謝梅芬／攝影
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台南美食物產展在高雄漢神巨蛋已連續3年辦理，吸引眾多美食饕客。記者謝梅芬／攝影
台南美食物產展在高雄漢神巨蛋已連續3年辦理，吸引眾多美食饕客。記者謝梅芬／攝影
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伴手禮小吃
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