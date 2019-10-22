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逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33聯合報 記者蔡容喬／即時報導

高雄市長韓國瑜力推夜市觀光，曾與網紅膽固醇女王邵阿咩到凱旋青年夜市，促銷夜市銅板...
高雄市長韓國瑜力推夜市觀光，曾與網紅膽固醇女王邵阿咩到凱旋青年夜市，促銷夜市銅板美食。圖／高雄市新聞局提供
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為推動夜市觀光產業，增加觀光人潮，在高雄市副市長葉匡時見證下，經發局與高雄師範大學今簽訂產官學合作意向書，由高師大提出「小民再造、市集再生」計畫，在林德官公有市場、六合夜市及凱旋青年夜市進行市集再造，並與業者代表進行意見交流，「希望國外觀光客搭機來台，就是為了逛夜市！」

高師大事業經營學系教授李照蓉表示，該校師生實際走訪欲再造的三大市集後，訂出六項子計畫，除推動中英文雙標示，也要找網美、外籍生到夜市打卡、直播，並以多國語言宣傳；未來還將規畫夜市共餐區及送餐軟體，顧客不需排隊，選定位置坐下就能打開APP點餐。

經發局長伏和中說，該計畫原本為高師大推動USR（大學社會實踐責任）項目之一，藉此活化在地公有市場，並推動夜市觀光產業，包括市場視覺改造、在地夜市國際化、智能夜市服務、故事遊程設計、平價夜市五星服務升級及建立青年三創基地等子計畫，將向教育部爭取補助，也期待各大學以專業帶動周邊市場轉型。

葉匡時表示，傳統市場轉型再造及國際化，可展現出小農及攤商豐厚的生命力，也讓圍繞著市場生活的民眾擁有更好的生活環境及品質，市府將是攤商們最好的夥伴，未來也會參訪觀摩外縣市或海外的市集再造經驗，汲取更多創新觀念及想法。

凱旋青年夜市副總劉坤松說，該夜市占地1萬5000坪，攤商進入門檻低，建議市府職訓中心可輔導民眾到夜市就業，因應行動支付趨勢，也希望攤商轉型時能獲得更多專業協助。六合國際觀光夜市總幹事陳俊賢則認為，該夜市接受市府輔導轉型，仍不斷被負面消息攻擊，希望市府能適時介入，協助反擊「黑市場」現象。

觀光局說，為提升夜市食品安全衛生，市府已輔導六合、凱旋青年2夜市為示範觀光夜市，透過食材製作、作業人員衛生管理、多元行動支付、食品價格及消費資訊透明等多項指標頒發標章，塑造出好吃、衛生又物美價廉的夜市形象；透過與學校合作，可望讓夜市服務再升級。

高雄市副市長葉匡時（左三）見證經發局與高師大簽署合作意向書，在六合、凱旋青年夜市...
高雄市副市長葉匡時（左三）見證經發局與高師大簽署合作意向書，在六合、凱旋青年夜市及林德官公有市場展開市集再造，展現傳統市集新生命。記者蔡容喬／攝影
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