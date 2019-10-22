全國縣市之冠！土石方再利用 金門縣府連3年拿優等

2019-10-22 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣政府在辦理營建剩餘土石方處理業務之執行成效績優，獲評定為全國第一，建設處代理處長文水成昨代表出席受獎。圖／縣府提供 分享 facebook 金門縣政府在辦理營建剩餘土石方處理業務之執行成效，經內政部營建署組成督導考核小組進行考核，縣府成績獲評定為全國第一，而這已經是縣府連3年獲得優等獎，在土石方交換再利用上為全國縣市之冠，並以運用多項創新作為管理土石方流向，有效達到土石方再利用之目標，成效屢獲肯定。

內政部於昨日上午假內政部營建署5樓大禮堂利用辦理「108年度營建剩餘土石方管理及土方交換利用講習會」活動，表揚107年度督導考核績優縣市政府，此次由內政部常務次長邱昌嶽擔任頒獎人，金門縣政府也由建設處代理處長文水成代表出席受獎。

文水成表示，縣政府在103年、105年及107年度連續3屆在內政部辦理營建工程剩餘土石方業務督導考核計畫評比皆為優等，這項殊榮堪稱是全國縣市之冠；他也提及，金門縣政府長期以來將各工程產出可再利用之土方辦理媒合作業，以達土方資源有效再利用，除減少現有土資場收容量負荷、延長土資場收容壽命外，也節省公帑並兼具資源循環及環保等多項益處。

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文水成說，尤其在推動農田客土改良上，大力協助提供農民土方需求，進而協助農田土方改良，豐沃貧脊土地，以利於耕作，提升農作物豐收。文水成也特別感謝金門的營建業者、養護工程所、金門國家公園管理處及各鄉鎮公所在土石方管理上的配合，才能有此佳績。