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金門屢傳大陸漁船擱淺汙染 縣府兵棋推演提防

2019-10-22 18:58聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門屢傳大陸貨船、漁船擱淺事件，為提升金門對海洋汙染事件應變處理能力，確保海域生態環境、港域水質之潔淨以及船舶航行安全，縣府特別整合地區16個公私單位，在今日舉辦「金門縣海洋油汙染緊急應變兵棋推演」，盼透過嚴謹的兵推過程，加強各單位聯合防救能力。

這項「金門縣海洋油汙染緊急應變兵棋推演」，由縣環保局副局長王登緯主持，此次演練模擬情節為縣籍「吉安」散裝貨輪，誤觸暗礁失去動力自田墩海堤外海漂流擱淺西園海灘導致油汙染事件發生。包括海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊、海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、交通部航港局中部航務中心、金門縣政府建設處、觀光處、金門縣警察局、消防局、衛生局、金門縣港務處、水產試驗所、金防部等單位都派員參演。

演練針對海汙事故「事故發生與通報」、「通報相關單位緊急應變」、「成立前進指揮所」、「應變計畫的擬定及海面攔油、汲油、清理作業」、「岸際殘油清理及船舶移除」、「汙染事故解除與新聞發布」、「事故善後處理及求償」等步驟，進行實地兵推，透過狀況演練來熟悉防災處理作業程序，強化災害發生時的緊急應變能力。

縣府表示，盼藉此加強相關機關橫向聯繫及災害聯合防救能力，未來若不幸發生災害事件時，能於第一時間採取緊急應變措施，以減輕對海洋生態、沿岸環境鄰近敏感受體及人體健康之衝擊。

為提昇金門對海洋污染事件應變處理能力，縣府今天特別整合地區16個公私單位舉辦「金...
為提昇金門對海洋污染事件應變處理能力，縣府今天特別整合地區16個公私單位舉辦「金門縣海洋油汙染緊急應變兵棋推演」，盼透過嚴謹的兵推過程，加強各單位聯合防救能力。圖／縣環保局提供
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金門海巡署事故
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