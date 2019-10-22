小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法
高雄市議員陳玫娟今天下午在高雄市議會質詢勞工局時表示，有一個小吃攤徵洗碗工，有名壯漢去應徵，但店家說只是要用歐巴桑來洗碗，結果被壯漢錄音向勞工局檢舉，小吃攤老闆被罰30萬元，對小吃攤太沈重了，政府是不是要修改就業服務法第五條，務實面對「女性尤佳」、「男性尤佳」的工作？勞工局長王秋冬表示，曾向勞動部反映，但沒有結果，會持續反映。
陳玫娟說，最近接到一名小吃攤老闆向她投訴，為了找一名洗碗工，在攤位前貼徵人啟事，有一名壯碩的男子來應徵，老闆認為那名男子可能做不了多久，他也想雇用二度就業的中高齡婦女，就跟對方說想要徵歐巴桑來洗洗碗，對方可能不適合；結果男子錄下老闆的談話，向勞工局檢舉老闆違反就業服務法第5條規定，勞工局據以罰小吃店老闆30萬元，老闆欲哭無淚。
陳玫娟又舉例，有一個汽車公司因業務員多是男性，希望引進幾位女性業務員，方便陪同女性顧客試車，公司員工不懂法令，在徵人的布條上加註「女性尤佳」，公司也被勞工局罰30萬元。
她說，據了解目前依就服法第5條的規定，只有女性內衣販售這個行業可以通融在徵人時徵女性，其他行業徵人時既不能限性別，連註明或說「女性尤佳」、「男性尤佳」都不行，看起來是重視性別平權，但實務上反而有許多不合理之處，像小吃攤想雇用可能做得比較久的歐巴桑也不行，勞工局有必要向勞動部反映民情。
王秋冬說，他也覺得就服法第5條與相關罰則有不合理之處，這本來是要針對大企業，希望大企業用人不要有性別之別，可是企業有人資，被罰的可能性低，罰到多是「校長兼敲鐘」的小店家，這種「教訓」即沒有意義。
王秋冬表示，高雄市勞工局曾在今年6月26日函文給勞動部反映這個問題，請勞動部修改這條規定，勞動部7月23日回函表示，那是幾年前從3萬元起跳到最少30萬元，並認為重罰才能改變就業市場的性別歧視；高雄市接地氣，多用最輕的罰款，之後會再向勞動部反映，請勞動部修法。
就業服務法第5條規定：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。雇主招募或僱用員工，不得有下列情事：
一、為不實之廣告或揭示。
二、違反求職人或員工之意思，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件，或要求提供非屬就業所需之隱私資料。
三、扣留求職人或員工財物或收取保證金。
四、指派求職人或員工從事違背公共秩序或善良風俗之工作。
五、辦理聘僱外國人之申請許可、招募、引進或管理事項，提供不實資料或健康檢查檢體。
六、提供職缺之經常性薪資未達新臺幣四萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍。」
就服法第65條第一項則規定，違反第5條第1項、第2項第一款、第四款、第五款、第34條第2項、第40條第1項第2款、第7款至第9款、第18款規定者，處新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。
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