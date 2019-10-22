金門推社會福利系統 弱勢縣民可享到府服務

2019-10-22 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



以往獨居老人與身障者要申請社福服務，總要跑鄉親公所與社會處多次，來回奔波，現在起不用啦，還有到府服務。金門縣政府今天宣布啟動「108年度金門縣智慧福利服務躍升計畫」，未來透過這個社會福利系統平台，弱勢縣民可享「一站式福利服務」，由縣府與各鄉鎮公所基層服務人員提供失能獨居者的到宅服務，還有AI互動等，可以說是金門社福的大躍升。

這場「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式，由金門大學街舞研究社同學活力四射的熱舞表演展開序幕，並邀請金門東門里社區發展協會公揹婆精彩演出，啟動儀式則由金門縣長楊鎮浯、社會處長董燊等人率同到場鄉鎮長共同啟動，未來將帶給縣民「社福躍升•服務加分」的智慧化、優質化、高效能的社會福利系統平台服務。

金門縣長楊鎮浯表示，此次特別跟中央爭取396萬，設置這個社會福利系統平台，希望讓照護走進社區，照護走進聚落，讓長者有一個就地安養的條件，讓失能與獨居長者，可以享有到府服務，他也期許這只是個開始，未來還會加強各項服務。

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董燊表示，目前金門的身心障礙者有5千多人，獨居老人約有300名，為了給予他們更完善全方位的關懷照顧，提升民眾申辦社會福利相關補助服務的效能，今年度特別推出智慧福利服務躍升計畫，以推動在地行動服務，針對縣民「一站式福利服務」，服務對象以實際居住並設籍金門縣、獨居或家屬失能無力協助申辦服務者，並符合以下條件之一者:1.領有身心障礙證明重度以上行動不便者。2.65歲以上行動不便且失能等級第6-8級者。