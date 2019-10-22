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金門推社會福利系統 弱勢縣民可享到府服務

2019-10-22 18:50聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

以往獨居老人與身障者要申請社福服務，總要跑鄉親公所與社會處多次，來回奔波，現在起不用啦，還有到府服務。金門縣政府今天宣布啟動「108年度金門縣智慧福利服務躍升計畫」，未來透過這個社會福利系統平台，弱勢縣民可享「一站式福利服務」，由縣府與各鄉鎮公所基層服務人員提供失能獨居者的到宅服務，還有AI互動等，可以說是金門社福的大躍升。

這場「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式，由金門大學街舞研究社同學活力四射的熱舞表演展開序幕，並邀請金門東門里社區發展協會公揹婆精彩演出，啟動儀式則由金門縣長楊鎮浯、社會處長董燊等人率同到場鄉鎮長共同啟動，未來將帶給縣民「社福躍升•服務加分」的智慧化、優質化、高效能的社會福利系統平台服務。

金門縣長楊鎮浯表示，此次特別跟中央爭取396萬，設置這個社會福利系統平台，希望讓照護走進社區，照護走進聚落，讓長者有一個就地安養的條件，讓失能與獨居長者，可以享有到府服務，他也期許這只是個開始，未來還會加強各項服務。

董燊表示，目前金門的身心障礙者有5千多人，獨居老人約有300名，為了給予他們更完善全方位的關懷照顧，提升民眾申辦社會福利相關補助服務的效能，今年度特別推出智慧福利服務躍升計畫，以推動在地行動服務，針對縣民「一站式福利服務」，服務對象以實際居住並設籍金門縣、獨居或家屬失能無力協助申辦服務者，並符合以下條件之一者:1.領有身心障礙證明重度以上行動不便者。2.65歲以上行動不便且失能等級第6-8級者。

提供到宅服務的補助項目包括「低收入戶生活扶助」、「中低收入戶資格審查認定」、「中低收老人生活津貼」、「急難紓困」、「身心障礙生活補助」、「身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助」、「身心障礙證明換證」、「國民年金保費減免」、「弱勢兒童及少年生活扶助」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」、「育有未滿2歲兒童育兒津貼」、「特殊境遇家庭扶助」等12項，該服務自10月25日開始提供電話預約（082-324846），服務時間為週一至五上班時間。此外，符合到宅服務對象之行動不便的民眾另還可透過「線上預約」（網址：https://action.kinmen.gov.tw/）功能進行申請。民眾如對計畫有任何相關問題，歡迎利用前述網址進行查詢，或洽社會處082-324648黃先生為您解答。

「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式今天盛大舉行，與會人員合影。記者蔡家蓁／攝...
「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式今天盛大舉行，與會人員合影。記者蔡家蓁／攝影
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「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式，由金門縣長楊鎮浯（左四）、社會處長董燊（...
「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式，由金門縣長楊鎮浯（左四）、社會處長董燊（右一）與鄉鎮長共同啟動，未來將帶給縣民智慧化的社會福利系統平台服務。記者蔡家蓁／攝影
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「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式今天舉行，金門縣長楊鎮浯（左四）、社會處長...
「金門縣智慧福利服務躍升計畫」啟動儀式今天舉行，金門縣長楊鎮浯（左四）、社會處長董燊（右一）與鄉鎮長一起高舉宣傳的立牌。記者蔡家蓁／攝影
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