居民淹怕了 立委邱志偉典寶溪滯洪池如期如質完工

2019-10-22 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄市典寶溪水流量大，過去颱風豪雨來襲，洪水竄流，往往造成大岡山地區淹水慘重，立委邱志偉今午邀經濟部水利署及高雄市政府官員會勘D區滯洪池第1期工程，要求後續2至4期工程應如期如質完工，解決民眾多年淹水的夢魘。

經水利單位調查，大岡山地區要解決洪荒威脅，約需能夠容納至少105萬噸水體的滯洪池才夠解決，民國100年起，前高雄市長陳菊任內即規畫A、B、C、D四區滯洪池，A、B二區已經完工，位在岡山、橋頭、梓官等區交界的D區滯洪池，設計的滯洪量為105萬噸。

立委邱志偉今午邀集水利署長賴建信、高市府水利局長李戎威等員前往典寶溪D區滯洪池現勘，目前第1期工程已大致完成，邱志偉希望，後續2至4期工程也能無縫接上，並如期如質完成，相關的土地及經費問題，他會在立法院經濟委員會出力協助。

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典寶溪D區滯洪池共規畫4期工程，占地42公頃。第1期工程占地10公頃，開發後滯洪量為25萬噸，總工程經費為8500萬，完成後，可望使典寶溪排水高水位至少降低47公分。第2期工程需用的10公頃台糖土地也大致議妥，工程費約需5千萬，水利署賴建信允諾會盡力完成 。