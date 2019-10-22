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居民淹怕了 立委邱志偉典寶溪滯洪池如期如質完工

2019-10-22 18:26聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市典寶溪水流量大，過去颱風豪雨來襲，洪水竄流，往往造成大岡山地區淹水慘重，立委邱志偉今午邀經濟部水利署及高雄市政府官員會勘D區滯洪池第1期工程，要求後續2至4期工程應如期如質完工，解決民眾多年淹水的夢魘。

經水利單位調查，大岡山地區要解決洪荒威脅，約需能夠容納至少105萬噸水體的滯洪池才夠解決，民國100年起，前高雄市長陳菊任內即規畫A、B、C、D四區滯洪池，A、B二區已經完工，位在岡山、橋頭、梓官等區交界的D區滯洪池，設計的滯洪量為105萬噸。

立委邱志偉今午邀集水利署長賴建信、高市府水利局長李戎威等員前往典寶溪D區滯洪池現勘，目前第1期工程已大致完成，邱志偉希望，後續2至4期工程也能無縫接上，並如期如質完成，相關的土地及經費問題，他會在立法院經濟委員會出力協助。

典寶溪D區滯洪池共規畫4期工程，占地42公頃。第1期工程占地10公頃，開發後滯洪量為25萬噸，總工程經費為8500萬，完成後，可望使典寶溪排水高水位至少降低47公分。第2期工程需用的10公頃台糖土地也大致議妥，工程費約需5千萬，水利署賴建信允諾會盡力完成 。

邱志偉表示，典寶溪滯洪池工程全數完工，橋頭區芋寮里，梓官區中崙里，岡山白米里的洪患，可望能有效解決。目前滯洪池經費由中央全數負擔，土地也與台糖協商出供地模式。至於在橋頭東林及西林等里反映的鹽埔抽水站計畫，邱表示，這是另項治水計畫，只要前瞻建設經費到位，完成現勘，相信中央應會全力支持。

立委邱志偉關心大岡山地區洪患，昨午邀集經濟部水利署長賴建信等官員會勘典寶溪D區滯...
立委邱志偉關心大岡山地區洪患，昨午邀集經濟部水利署長賴建信等官員會勘典寶溪D區滯 洪池工程。記者王昭月／攝影
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典寶溪D區滯洪池占地十公頃，已大致完工，滯洪量為25萬噸。記者王昭月／攝影
典寶溪D區滯洪池占地十公頃，已大致完工，滯洪量為25萬噸。記者王昭月／攝影
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滯洪池岡山水利署
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