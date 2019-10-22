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古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

今年適逢古寧頭大捷70周年，國防部特別舉辦擴大紀念活動，並由輔導會協助邀請曾經參戰老英雄及眷屬們重返戰地，今天共有北中南3地共91名老英雄重返金門，包括金防部與金門榮服處都特別到機場迎接，70年後可以重返金門，這些白髮蒼蒼的老英雄們都相當激動，忍不住紅著眼眶，久久不能自己。

為了竭誠歡迎這群老英雄重返戰地，金門榮服處與金門防衛指揮部一早都在機場接機，迎接參戰的老戰士，包括金門榮服處長呂媽定、金防部政戰主任劉強華等人都率領同仁到場熱情的迎接老英雄及眷屬們的到來，當老英雄及寶眷們由輔導會及國防部隨同人員步出大廳看到榮服處同仁們熱情歡迎時，英雄們搶著要在布幔前合照，場面相當熱烈。

呂媽定說，今年共有91位參戰老英雄重返金門，當中年紀最長的有90多歲，平均年齡約在85歲以上，連同親屬約124人，他們將蒞金參加2天1夜的行程，預計將參訪昔日的營區與參與明天由總統蔡英文所主持的「古寧頭大捷70周年紀念大會」與忠烈祠公祭，共同紀念緬懷這場震驚國內外，奠定中華民國在台灣日後軍民得以創建富庶繁榮寶島的重要戰役之一。

呂媽定表示，70年前，這群英勇的老英雄們，用鮮血、用生命展現捍衛鄉土的決心，縱令數十年的物換星移，雖然鬢角已然斑白，行動不再敏捷，但炙熱的愛國情操卻依然不減當年，猶如長眠在太武山下袍澤英靈，永為後世子孫歌詠傳頌，代代傳承！

今年適逢古寧頭大捷70週年，國防部特別邀請曾經參戰老英雄及眷屬們重返戰地，包括金...
今年適逢古寧頭大捷70週年，國防部特別邀請曾經參戰老英雄及眷屬們重返戰地，包括金防部與金門榮服處都特別到機場迎接這群老英雄，現場氣氛感人。圖／金門榮服處提供
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為了竭誠歡迎古寧頭戰役參戰老英雄重返戰地，金門榮服處長呂媽定（右一）等人一早就到...
為了竭誠歡迎古寧頭戰役參戰老英雄重返戰地，金門榮服處長呂媽定（右一）等人一早就到機場迎接，看到老英雄坐著輪椅也要回來參與，讓呂媽定直說很感動。圖／金門榮服處提供
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金門機場國防部
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