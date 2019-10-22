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金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理

2019-10-22 16:46聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金酒白酒宴是由高雄漢來大飯店主廚團隊，有陳進萬副總（左一），及宴會廳兼福園餐廳主...
金酒白酒宴是由高雄漢來大飯店主廚團隊，有陳進萬副總（左一），及宴會廳兼福園餐廳主廚研發。記者蔡家蓁／攝影
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為了推廣白酒入菜，金酒邀高雄漢來大飯店研發「金酒白酒宴」，有金酒藥膳悶活蝦、酒香原盅佛跳牆、金酒紅燜酒糟牛肉、麻油酒香燉米糕、韮香石蚵炒麵線等共8道，每道都以高粱酒入菜，金酒公司表示，未來會協助將菜譜分享給金門餐飲業者，讓白酒菜色成為特色佳餚，吸引更多旅客來金享風味美食。

金門酒廠今日中午在紅龍餐廳舉辦一場白酒宴席，邀請金門在地的餐飲業者及嘉賓，大啖金門高粱酒與在地食材所烹煮的美味佳餚，菜色融合金門高粱酒香與在地特產，包括金門副縣長黃怡凱、金酒公司董事長兼總經理李增財、縣府財政處長孫國智等人都出席這項美食饗宴。

金酒白酒宴，是將白酒與在地美食交織出味蕾上的豐富美味食材的配搭，此次特別邀高雄漢來大飯店主廚團隊，有陳進萬副總，及宴會廳兼福園餐廳主廚研發，擁有30 多年廚藝經驗的王誌雄主廚，及簡瑋德廚師，監製研發白酒宴8 道菜色，分別有金酒藥膳悶活蝦、酒香原盅佛跳牆、金酒紅燜酒糟牛肉、麻油酒香燉米糕、韮香石蚵炒麵線、酒香魚子美拍檔、金酒冰糖醬鴨翅、金酒火烤鹹豬肉，以及特別研發的金門高粱酒特製甜點，每道菜色色香味俱全，是美酒配上美食，希望推廣餐廳也用高粱酒入菜，製作美味佳餚。

陳進萬也分享，這次的菜色研發，他說傳統的閩南的燒酒蝦本來都是用紹興酒，此次改用金門高粱，讓蝦子吃起來也有高粱酒的醇香；此外，金酒紅燜酒糟牛肉，除了加高粱酒烹煮，還用酒糟醃製，讓牛肉吃起來鮮嫩彈牙，口齒留香。

除了美酒佳餚外，主辦單位也邀請到金城國中管樂隊在現場演奏樂曲，讓活動現場色香味及聽覺都是滿滿享受。

李增財表示，期許餐飲業者將金門高粱酒入菜，創新推廣白酒入菜料理，開發新菜單，相信必能讓金門朝向另一道美食島嶼的高峰，讓道道酒香佳餚飄香在金門的巷弄街道。

為加強高粱酒入菜料理推廣，主辦單位也特別規劃將食譜分享給參與報名的40多家金門餐廳業者，將於11 月初開課教授白酒入菜秘方，期許白酒菜色成為特色佳餚，吸引更多旅客來金品嚐白酒宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒白酒宴，是將白酒與在地美食交織出味蕾上的豐富美味食材的配搭，每道都是美味佳餚...
金酒白酒宴，是將白酒與在地美食交織出味蕾上的豐富美味食材的配搭，每道都是美味佳餚。記者蔡家蓁／攝影
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金酒邀高雄漢來大飯店研發「金酒白酒宴」，今天辦試吃會與各界貴賓一起高喊讚！記者蔡...
金酒邀高雄漢來大飯店研發「金酒白酒宴」，今天辦試吃會與各界貴賓一起高喊讚！記者蔡家蓁／攝影
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金門餐飲業
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