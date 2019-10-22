國內外長泳活動何其多 大鵬灣唯一潟湖海水長泳

2019-10-22 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



國內1年約有10次長泳活動，有別於海泳和日月潭淡水湖泊，中華民國成人游泳協會27日上午將在屏東大鵬灣舉辦海水長泳嘉年華，上千名選手當天上午9時從大鵬帆船基地出發，挑戰國內一潟湖海水長泳，游泳距離近3000公尺；主辦單位今天邀選手測試，首度嘗試的選手說，水溫剛好且風浪小，是難度不高適合親子長泳的水域。

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣是國內唯一囊狀潟湖，有別於日月潭湖泊和西子灣的外海環境，相當適合長泳，南臺灣秋冬氣候溫暖宜人，加上有中央山脈為屏，不受東北季風影響，從事水域活動完全不受限，透過運動結合觀光的長泳活動，兼可帶動地方經濟；並要求禁用防曬油，以保護水資源

承辦的屏東縣沿山晨泳會表示，響應政府打造運動島全民泳起來計畫，提倡全民動態休閒活動，並藉由該活動進行水資源宣導，推動國人正確的親海知識與培養水域運動能力，同時結合在地農漁特產舉辦市集，以帶動觀光人潮，推展屏東縣觀光產業、將運動、休閒、育樂、渡假相結合，促進無煙囪工業發展，並藉此達到以泳會友的目的。

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