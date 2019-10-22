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屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

屏東火車站前水舞噴泉廣場，本月（10月）9日開放深獲好評，尤其在夜間主秀搭配燈光...
屏東火車站前水舞噴泉廣場，本月（10月）9日開放深獲好評，尤其在夜間主秀搭配燈光璀璨變化，強烈水柱展現出各種型態樣貌，美麗景致總吸引大批民眾駐足觀賞，也成為民眾拍照打卡熱門景點。記者江國豪／翻攝
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沒公德心！屏東火車站前水舞噴泉廣場，啟用不到兩周，前天（20日）晚間因故障無法正常運作。不少民眾當晚期待欣賞水舞秀卻撲空，屏縣府城鄉發展處派員前往檢查，發現池底沉積異物，水面漂著菸頭、檳榔渣、紙屑等垃圾，導致迴水過濾系統空轉，水舞才無法順利呈現。縣府將在10月23日至11月1日進行設備維護及水池清潔作業，暫停水舞演出，並呼籲民眾不要亂丟垃圾，共同維護環境及設備運作。

屏東火車站前水舞噴泉廣場，本月（10月）9日開放深獲好評，尤其在夜間主秀搭配燈光璀璨變化，強烈水柱展現出各種型態樣貌，美麗景致總吸引大批民眾駐足觀賞，也成為民眾拍照打卡熱門景點。

不過，20日晚上發現水舞噴泉無法正常運作，屏縣府城鄉處隔日進一步檢查，發現水舞無法運作，是因設備吸入異物導致系統自我保護機制啟動，另在檢視過程中則發現池底沉積異物與水面有大量雜物漂浮，如菸頭、檳榔渣、紙屑等垃圾。

屏縣府城鄉處表示，由於廣場之水舞噴泉用水是採迴水過濾系統，一旦異物過多將導致設備空轉，甚至吸入異物而造成構件損壞，提醒民眾在駐足觀賞精彩水舞秀之同時勿亂丟垃圾，共同維護環境整潔及設備正常運作，預計10月23日至11月1日進行設備維護及水池清潔作業，期間暫停水舞秀演出。

屏縣府城鄉處派員前往檢查，發現池底沉積異物，水面漂著菸頭、檳榔渣、紙屑等垃圾，導...
屏縣府城鄉處派員前往檢查，發現池底沉積異物，水面漂著菸頭、檳榔渣、紙屑等垃圾，導致迴水過濾系統空轉。記者江國豪／翻攝
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屏縣府城鄉處派員前往檢查，發現池底沉積異物，水面漂著菸頭、檳榔渣、紙屑等垃圾，導...
屏縣府城鄉處派員前往檢查，發現池底沉積異物，水面漂著菸頭、檳榔渣、紙屑等垃圾，導致迴水過濾系統空轉。記者江國豪／翻攝
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屏東火車站停水
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