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土魠魚創意料理 廚藝對決精彩可期

2019-10-22 14:06中央社 澎湖縣22日電

澎湖冬季最著名的「土魠魚」，澎湖縣政府11月3日將在澎湖科大舉辦「土魠魚創意料理」，澎湖五星級酒店喜來登等10家知名大廚，都將親自下場料理，廚藝對決，精彩可期。

澎湖縣政府旅遊處表示，土魠魚在澎湖也有「白金」之稱，是澎湖冬季的主要漁汛，現今已有零星洄游捕獲，其中以冬至過後至農曆年前是魚汛的高峰期，肉質隨著氣溫下降，愈冷愈好吃，無論是清蒸、煎煮或是醃製等料理，都非常好吃。

澎湖縣政府旅遊處今年配合「戀戀海味」系列活動，除了有澎湖故事菜外，首度推出「土魠魚創意料理競賽」，大力行銷澎湖在地海鮮美食，讓更多民眾感受澎湖獨有的在地風情與戀戀海味。

旅遊處表示，土魠魚創意料理競賽，包括五星級喜來登酒店、澎澄、元泰飯店與龍星等縣內10家知名餐廳都參加，餐廳的大廚都將親自下場料理，端出最拿手的創意土魠魚宴，來角逐萬元的獎，精彩的廚藝大賽，令人期待。

澎湖創意料理喜來登
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