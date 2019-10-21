詩人余光中冥誕 高雄文化局以音樂追憶詩人往昔風采

2019-10-21 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



今天是已故詩人余光中冥誕，高雄市文化局晚間在高雄市文化中心至德堂舉辦「高雄交響詩──光中餘韻感恩之夜音樂會」，近160位表演者演出12首曲子，余師母范我存及女兒余幼珊、余季珊現身音樂會，高雄市長夫人李佳芬、代理市長葉匡時、文化局長林思伶及近千位貴賓到場聆聽，在多元風格曲目中追憶詩人風采。

范我存在佳芬姐、葉匡時陪同下，緩慢步入會場，三人並未發言，隨即入座，音樂會在晚間7點30分開場，由南台灣室內樂協會團及世紀合唱團以「讓春天從高雄出發」揭開序幕；余光中小女兒余季珊在第三首《小小天問》時，上台朗誦父親詩作，充滿感情與力量的聲音，令現場觀眾動容。

余光中的文學作品紀錄了高雄的人文與景色，也豐富台灣在藝術音樂與流行音樂的發展方向。文化局表示，希望透過音樂會形式，結合余光中與高雄相關的詩歌，以及年輕創作者為高雄創作的曲目等題材，以文學音樂展現高雄多元的音樂面貌。

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