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國民黨澎湖黨部主委選前遭撤換 呂永泰：剛好可休息

2019-10-21 20:45聯合報 記者徐白櫻／即時報導

距離總統、立委選舉不到90天，國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰傳出遭黨中央無預警撤換，遺缺將由現任馬公市代表會主席許國政接任。國民黨選前換將引發外界議論，地方盛傳呂要退黨表達不滿。呂永泰否認退黨傳聞，並說，年初本來就要辭職，現在換手剛好可以休息一下。

國民黨澎湖縣黨部27日將成立總統參選人韓國瑜、立委參選人歐中慨的聯合競選總部，韓國瑜預計26日抵達澎湖，不過今天傳出黨主席呂永泰突遭黨部撤換，25日要將職務交接給馬公市代表會主席許國政。

地方盛傳，呂永泰遭撤換的原因在於立委初選與提名過程爭議不斷，擔心呂無法全心輔選；呂不滿臨時被告知不續聘黨部主委，今天原本要召開記者會宣布退出國民黨，用行動表達抗議。

呂永泰否認外界傳言，受訪時語氣平靜說，黨部主委是義務職，任命原本就是黨主席的人事權，沒什麼好抗議。呂表示，去年底九合一選舉結束就有意離職，後來因某些因素延任10個月，現在卸任剛好可以休息。

馬公市代表會主席許國政表示，考慮多日臨危受命，未來會遵照黨中央指示全力輔選，盡力讓黨提名的立委與總統人選過關。

距離總統大選不到3個月，國民黨澎湖縣黨部傳出「選前換將」撤換黨部主委，此舉引發外...
距離總統大選不到3個月，國民黨澎湖縣黨部傳出「選前換將」撤換黨部主委，此舉引發外界議論，圖為澎湖縣政府舉辦秋季大淨灘活動照片。圖／澎湖縣政府提供
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