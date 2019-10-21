追念余光中音樂會 葉匡時李佳芬到場聆賞

2019-10-21 20:58 中央社 高雄21日電



今天是已故詩人余光中的冥誕，高雄市文化局舉辦「高雄交響詩－光中餘韻、感恩之夜音樂會」追念余中光，高市副市長葉匡時、市長韓國瑜妻子李佳芬及余光中遺孀范我存到場聆賞。

這場音樂會晚間在高雄文化中心舉行，以「高雄主題」為出發點，結合余光中與高雄相關詩歌，以及年輕創作者為高雄創作的曲目等題材，採用文學音樂形式，呈現各種不同風格曲目，展現高雄的熱情與深厚。

文化局表示，音樂會以「讓春天從高雄出發」為開場曲目，這首是余光中生前的在地作品以「木棉花的火把」傳達南部的熱情和情感，另在節目尾聲以「生生不息」這首曲目做為接續未來高雄的希望，並以播放「推開高雄的大門」一首做為謝幕音樂，讓觀眾在交響詩音樂會中激盪出更多感官享受，想念余光中過往風采，也仰望未來的美好。

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李佳芬晚間7時左右盛裝低調現身文化中心，面對媒體全程不受訪。文化局指出，李佳芬晚間是應邀前來聆賞，沒有安排她上台致詞。