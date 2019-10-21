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家有「魚菜共生系統」 退休族樂當城市農夫

2019-10-21 19:40聯合報 記者王昭月／即時報導

利用養魚廢水種菜的「魚菜共生系統」，因不必施用化學肥料，種出的蔬菜相對安全，成為近年農耕新選項，民眾在居家陽台建置，只要少許空間，就能樂當城市農夫。國內近年更導入園藝造景等概念，讓魚菜共生系統除能種菜、養魚，還成了庭園或居家景觀，一舉多得。

不少樂齡族，嚮往退休後能在都市近郊買個透天厝養花、種菜，過著與自然同樂的恬適生活，由於土地有限，魚菜共生系統成了滿足個人想望的選項。

位在高雄澄清湖週遭的社區正在發生這樣的轉變，從事園藝造景逾30年的段祥利發現此一需求，2016年底偕兒子在仁武區仁慈里闢建「魚菜香草同樂」魚菜共生農場，吸聚大批同好。

「魚菜共生」是種結合水產養殖和水耕的複合式類自然生農法，對環境友善，生產的蔬菜相對安全，利用居家的陽台、庭院、屋頂或社區空地建置，更能大幅縮短食物的里程，減少碳排放

段祥利父子結合自身造園及錦鋰養殖的豐富經驗，適度改良魚菜共生系統，小至可以利用160平公分的空間，做成兼具景觀美感的層架型魚菜共生系統，大可做到適合農場建置的溫網型系統，其中一款圓型休閒式魚菜共生系統，甚至可以做為極具個人化的「招待所」，客人來時，馬上可以採摘新鮮香草泡茶請客。

段兆陽說，目前他們也為長照中心的銀髮族，開發適合他們操作高度的魚菜共生系統，未來藉由每次課程的導入，希望達到關懷及療癒的雙重功效。

若自家有農地，這款圓型休閒式的魚菜共生系統，可以成為個人化的「招待所」。記者王昭...
若自家有農地，這款圓型休閒式的魚菜共生系統，可以成為個人化的「招待所」。記者王昭月／翻攝
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魚菜共生系統現也開發出適合農地建置的休閒款。記者王昭月／翻攝
魚菜共生系統現也開發出適合農地建置的休閒款。記者王昭月／翻攝
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魚菜共生系統現在也開發出層架型，可融入居家庭園景觀。記者王昭月／攝影
魚菜共生系統現在也開發出層架型，可融入居家庭園景觀。記者王昭月／攝影
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魚菜共生系統現在也開發出層架型，在居家一隅建置，就能養魚，種菜或種花。記者王昭月...
魚菜共生系統現在也開發出層架型，在居家一隅建置，就能養魚，種菜或種花。記者王昭月／攝影
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居家陽台只要有1.8米的空間，就能建置魚菜共生系統。記者王昭月／攝影
居家陽台只要有1.8米的空間，就能建置魚菜共生系統。記者王昭月／攝影
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魚菜共生系統有管耕，筏耕及介質耕作等多種方式，亦可做成溫網室空間。記者王昭月／翻...
魚菜共生系統有管耕，筏耕及介質耕作等多種方式，亦可做成溫網室空間。記者王昭月／翻攝
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