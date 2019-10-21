高雄藤枝公車中斷十年 幸福小黃今起上山服務

2019-10-21 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



八八風災後，10年來高雄藤枝山區沒有公車上山，山上居民交通不便。高雄市府交通局表示，「幸福小黃」今天起行駛桃源藤枝部落，以後每日提供6班次服務，長輩不用再依賴小孩接送上下山。

市府交通局與公路總局推動極限村落偏鄉幸福小黃服務，計程車運送導入偏遠山區，票價比照一般公車，便利偏鄉長輩外出購物與看病。今天上午，市府交通局在桃源區公所舉辦通車儀式，交通局長鄭永祥宣布，10月21日起，桃源梅山、藤枝兩地都有公車式小黃往返旗山，每日各6班次。

交通局長鄭永祥表示，公車式小黃目前服務團隊達165輛車、服務41條路線，平均每年可較公車節省約30%補助經費，收費比照一般公車，年長者及身心障礙者刷卡即可免費搭乘。

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98年八八風災重創山區道路，歷經多年重建，今年4月1日起，高雄客運復駛桃源梅山口路線，勤和、復興、拉芙蘭、樟山與梅山等部落族人有公車可搭， 每天均有公車往返甲仙、梅山口兩地，因班次不多，幸福小黃可提供族人更多選擇。

另方面，桃源二集團與藤枝部落不位在南橫公路上，藤枝林道是主要聯外道路，往日藤枝森林遊樂區是著名消暑勝地，災後同樣受創嚴重，原本一天有四班公車上山，災後公車停駛、站牌拆除，因交通不便，兩部落幾乎成為「沒有老人的聚落」。