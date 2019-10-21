融入親子互動 這家影城居然有兒童廁所及溜滑梯

2019-10-21 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



高雄市副市長葉匡時今天下午到高雄大立百貨為新開影城剪綵，稱讚大統集團在高雄設立第一家親子共享的豪華影城，融入親子互動元素，將嶄新的概念帶入電影體驗，期望帶動五福、漢神、新崛江商圈的人流及買氣。

「大立in89豪華影城」規畫11個影廳，引進國外的豪華沙發座椅，可以自己調整座臥角度，有趣的是有個親子影廳，廳內有人工草皮、小型滑梯，針對孩童打造佩佩豬與海綿寶寶造型專屬座椅，親子影廳旁設置專屬兒童學習廁所及遊戲區，創造親子友善環境，尤其迷你的兒童廁所，許多人看了都說好可愛。

最特別的是親子電影院內還設有溜滑梯，葉匡時好奇，也溜了二次滑梯，直說是貼心的設計，不怕看電影孩子坐不住。

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葉匡時說，電子商務崛起，讓百貨的經營方式起了許多新的變化，其中「體驗」是關鍵，五感的觀影體驗讓觀眾更願意走進影廳。

葉匡時說，市府提升高雄在地影視產業發展，除了投資並大力協助影視拍攝外，更將全力行銷宣傳高雄電影，帶動更多人走入影廳。