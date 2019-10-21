高雄市議會即將總質詢 葉匡時拜會國民黨團總召

2019-10-21 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



高雄市議會即將舉行市政總質詢，代理高雄市長葉匡時今下午拜會國民黨團總召曾俊傑，葉匡時說，3個黨團的總召都會去拜訪，還有議長、副議長，這是禮貌，也是要了解總召及黨團對他有無特別的期待及要求。

葉匡時下午到曾俊傑服務處拜訪，曾俊傑並邀請三民區多位里長出席，里長們也紛紛反映里內問題，如停車位不夠、建議游泳池改建為國民運動中心等。葉匡時也允諾將把里長意見帶給相關局處研究處理。曾俊傑則請葉匡時顧好市政，黨團會給予協助。

葉匡時受訪說，國民黨、民進黨、無黨聯盟等3個黨團總召及議長、副議長，他都應該去拜訪一下，這是禮貌，同時也想了解黨團對他有無特別的期待和要求。

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高雄市長韓國瑜投入總統大選，副市長李四川有回小琉球老家替韓站台，被問到會否也去替韓站台？葉匡時說，如果是私人時間，市長如行程剛好可配合，他願去幫忙站台，但他最重要的工作是現在是代理市長，最重要工作是市政優先。