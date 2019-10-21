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大鵬灣BOT案分手仲裁中 鵬管處力推冬季旅遊活絡觀光

2019-10-21 18:08聯合報 記者江國豪／即時報導

屏東縣大鵬灣今年初因台灣燈會，一時聲名大噪，不料，時隔半年，BOT廠商大鵬灣開發公司7月宣布要終止契約。大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，目前尚在仲裁階段，遊藝區設施確實已完全停業，但鵬管處觀光服務不中斷。另外，為降低BOT設施停業所造成的旅遊衝擊，10月底至12月中旬，鵬管處與大鵬灣觀光產業聯盟合作，推出大鵬灣、東港、小琉球等地一系列秋冬旅遊活動，要持續炒熱周邊旅遊熱度。

大鵬灣國際開發公司，民國93年取得BOT範圍特許經營50年契約，今年七月發聲明指出，鵬管處違反契約應盡義務，未見積極改善，無法再合作，這筆全國最大遊憩型BOT案鬧「分手」，令外界譁然。

據悉，大鵬灣國際開發公司2億元保證金約已遭沒收，雙方在中華民國仲裁協會進行開發經營爭議事件仲裁，但雙方已仍無共識已兩度破局，目前BOT區域內的國際賽車場、東方度假酒店、卡丁車場等設施，已全面停擺。王玟傑表示，目前雖仍在仲裁中，不過，大鵬灣內除了遊藝區停業，遊湖、跨海大橋、環灣道路等場域皆不受影響，民眾仍可從事旅遊活動。

鵬管處為降低BOT停業帶來衝擊，目前策略朝活絡鵬灣周邊旅遊市場活絡努力，10月起有大鵬灣海水長泳賽事，11月有小琉球誇海單車挑戰賽等。另外，也東港旅宿業者合作，推出「旅遊優惠大富翁」，民眾消費可憑券享有優惠，並可參加11月23日「打鐵之夜」欣賞玖壹壹、草屯因仔等表演團體演出，歡迎民眾搭配冬遊補助來趟東港小鎮之旅。

大鵬灣國家風景區管理處，今天舉辦『2019 秋冬海 high 東港小鎮漫遊活動』...
大鵬灣國家風景區管理處，今天舉辦『2019 秋冬海 high 東港小鎮漫遊活動』宣傳記者會，為冬季旅遊帶動熱潮。記者江國豪／攝影
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大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，目前尚在仲裁階段，遊藝區設施確實已完全停...
大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，目前尚在仲裁階段，遊藝區設施確實已完全停業，但鵬管處觀光服務不中斷。記者江國豪／攝影
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大鵬灣BOT屏東縣
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