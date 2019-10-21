總統大選前 國民黨澎湖主委任滿換人

2019-10-21 18:14 中央社 澎湖縣21日電



國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰，黨中央25日在任期屆滿後不再聘任，由現任馬公市代表會主席許國政接任，在距離明年大選僅剩下80天的時間換人，地方議論紛紛。

呂永泰說明，25日是主委任期屆滿，黨中央不再續聘，不是外界傳言的「遭撤換」；反而卸下輔選大任，也不用每個月為黨部籌募款項。

至於新任黨部主委，由現任馬公市民代表會主席許國政接任。25日當天先行接任，布達和交接則由黨中央另行安排時間。

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由於明年總統與立委選舉僅剩下80天，國民黨澎湖縣黨部27日將成立總統參選人韓國瑜、澎湖立委參選人歐中慨的聯合競選總部，韓國瑜26日晚先行抵澎，卻在這個時候換下主委，引發澎湖地方政壇議論。

外傳澎湖縣黨部主委任期屆滿，不續聘最大關鍵在於澎湖區域立委黨內的初選和提名等爭議，引起黨中央不滿，但無法獲得證實。