親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵

讓街景更有味道 高雄將推歷史街區與老屋保存自治條例

2019-10-21 17:26聯合報 記者蔡容喬／即時報導

為保存老街區歷史風貌，鼓勵屋主保留老屋部分舊建築，或改建時維持舊有風貌，高雄市將提案制定「具歷史價值街區或老屋保存再發展自治條例」，市議員吳益政今主持公聽會，多位與會學者、建築師及文史團體認同該條例的精神，吳益政說，匯集各方意見後，將於28日提案審議，讓高雄的老屋保存機制重現新契機。

該自治條例主要針對有保存再生價值的建築群及50年以上老屋，擬定認定及審議辦法，也給與「特許」，如為保存風貌進行整建、維護、修建、改建、重建、增建等建築行為，經審議會通過後，不僅給予補助，也不受都市計畫及建築法規限制。

該場公聽會也形成共識，自治條例通過後，將以都發局為主管機關，未來在具歷史價值的老屋認定上，由文化局主導，都發局及建管處執行建築法規相關管理。

高雄大學教授曾梓峰認為，老屋保存涉及民眾的財產權及舊有生活方式，政府在制定自治條例上，須由民眾及民間團體形成社會共識，強化其正當性及公益性，並由專業學界參與，逐年提出配套政策，「否則條例訂了，一樣沒人理」。

柴山西子灣觀光文化協會總幹事張允慧表示，過去具有文資身分的老屋，不是不能拆就是不能修，導致許多屋主都害怕屋子被列為古蹟或歷史建築，也連帶影響周邊土地開發，自治條例制定符合現今都市景觀保存的需求，也期待公部門能積極盤點、保住有歷史價值的老屋，讓自治條例發揮功用。

文化局副局長林尚瑛表示，根據近幾年普查，高雄約有7百多棟不具文資身分，卻可能有歷史價值的50年以上老屋，該條例跳脫文資法限建、禁建等規定，採鼓勵而非強制性質，讓老屋保存更有彈性，延續該區原有的都市文化景觀。

高雄仁武劉家新厝興於清道光年間，有200年歷史，因所有權人意見不同，被列入古蹟前...
高雄仁武劉家新厝興於清道光年間，有200年歷史，因所有權人意見不同，被列入古蹟前夕慘遭拆除。圖／市議員林于凱提供
分享
為鼓勵屋主保留老屋部分舊建築，或改建時維持舊有風貌，高雄市擬提案制定「具歷史價值...
為鼓勵屋主保留老屋部分舊建築，或改建時維持舊有風貌，高雄市擬提案制定「具歷史價值街區或老屋保存再發展自治條例」，今由市議員吳益政召集公部門、學界及文史團體進行公聽會。記者蔡容喬／攝影
分享

老屋歷史建築文化局
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

眼鏡行搬到旗山區公所 50名國中小學生受惠

2019-10-21 16:07

大鵬灣BOT案分手仲裁中 鵬管處力推冬季旅遊活絡觀光

2019-10-21 18:08

台灣設計展之後 「音樂屏東」緊接登場

2019-10-21 16:28

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

教宗方濟各現身高雄？ 致ICMA 50周年世界會議與會者

2019-10-21 12:22

「打針不再怕怕」兒科自製注射台 打針前先玩闖關遊戲

2019-10-21 11:23

高雄鐵道變綠廊 民讚空氣變清淨

2019-10-20 23:41

台灣設計展16天 425萬人破紀錄

2019-10-20 23:30

看問題／燈會、焰火、設計展 今年台灣「非常屏東」

2019-10-20 23:30

旗山直賣所開張 農特產一次購足

2019-10-20 23:22

好人好事代表／重度視障 她製麵茶扶弱

2019-10-20 23:20

百輛小黃義勇軍 車輛排出「韓」字 高市誓師挺韓

2019-10-20 23:01

大遠百周年造勢 攜手高雄永安區推「漁你有約」

2019-10-20 20:28

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31

挺韓「五虎將」在高雄岡山造勢 韓粉熱情不減

2019-10-20 19:26

陳玉品領重度視障手冊 製作麵茶養生粉助人行善

2019-10-20 16:13

同窗情誼珍貴 六龜國小這屆畢業生同學會30年不中斷

2019-10-20 14:51

台灣設計展今最後一天 屏縣拚400萬人次

2019-10-20 14:23

大旗美農村體驗物產直賣所開幕 農特產品一次買足

2019-10-20 14:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23

挺韓「五虎將」在高雄岡山造勢 韓粉熱情不減

2019-10-20 19:26

確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田

2019-10-21 07:32

影／砂石車輾死祖孫二人 中警前進校園宣導大車內輪差

2019-10-21 09:29

約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06

一貫道親高呼蔡英文當選連任 蔡走後否認有政治立場

2019-10-20 19:20

韓國瑜庶民後援會成立 現場人山人海

2019-10-20 20:56

陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31

泰山水管線爆裂 道路封閉、逾7000戶將停水

2019-10-21 13:55

黑白無常現身這間派出所 警察見了不怕直說「萌翻了」

2019-10-21 11:40

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

影／交通部提水上高架替代案動畫 鄉長：失敗錯誤

2019-10-21 11:39

高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24

台電公司擬興建高壓電塔 七股居民：抗爭到底

2019-10-20 21:08

韓國瑜嘉義市造勢 李佳芬胞弟到場助講

2019-10-20 20:24

把2萬噸的垃圾山一次打包 雲林垃圾場將成無臭倉庫

2019-10-21 13:27

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02

韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 攤販準備好了

2019-10-20 19:18

開口合唱「你是我的兄弟」 侯友宜羞：我歌喉實在差

2019-10-20 20:26

為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22

高雄鐵道變綠廊 民讚空氣變清淨

2019-10-20 23:41

淡海輕軌進淡水老街？ 侯友宜：爭取共識

2019-10-21 00:09

史努比路跑誤發獎牌、路線不佳引怨 主辦方：會再檢討

2019-10-21 14:24

土城醫院明年試營 林口長庚當援軍

2019-10-20 23:13

里長大小聲／李培鈺新手上路 周周施政報告

2019-10-20 23:23

美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

2019-10-21 15:50

柯文哲趴趴走頻失言 市議會國民黨轟有市長比沒市長糟

2019-10-21 17:11

看問題／燈會、焰火、設計展 今年台灣「非常屏東」

2019-10-20 23:30

幫吳怡農站台 陳菊笑稱：沒想到長大變這麼帥氣

2019-10-20 19:26

台港11名癌友10天騎車環島 他們說「不要標籤我們」

2019-10-21 09:40

南投茶博11天吸60萬人 賣8500萬打破10年紀錄

2019-10-20 19:15

和平島擬設潛艦園區 居民怕更塞

2019-10-21 00:14

影／象鼻岩巡邏人力加密 老外無視勸阻獨闖象背

2019-10-21 17:09

神木級長尾栲 板根超壯觀

2019-10-20 23:33

快訊！泰山區臨時停水24小時 受災戶數達7493戶

2019-10-21 14:25

台中市警局迎來統調警力137人 副局長：恪遵風紀

2019-10-21 12:21

板橋派出所新駐地落成 侯友宜感動：派出所期待很久

2019-10-21 11:22

北市南門中繼市場缺水 今換管改善

2019-10-21 00:17

西拉雅風管處 10年好事多磨 仍回起點

2019-10-21 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top