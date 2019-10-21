讓街景更有味道 高雄將推歷史街區與老屋保存自治條例
2019-10-21 17:26
聯合報 記者蔡容喬
／即時報導
為保存老街區歷史風貌，鼓勵屋主保留老屋部分舊建築，或改建時維持舊有風貌，高雄市將提案制定「具歷史價值街區或老屋保存再發展自治條例」，市議員吳益政今主持公聽會，多位與會學者、建築師及文史團體認同該條例的精神，吳益政說，匯集各方意見後，將於28日提案審議，讓高雄的老屋保存機制重現新契機。
該自治條例主要針對有保存再生價值的建築群及50年以上老屋，擬定認定及審議辦法，也給與「特許」，如為保存風貌進行整建、維護、修建、改建、重建、增建等建築行為，經審議會通過後，不僅給予補助，也不受都市計畫及建築法規限制。
該場公聽會也形成共識，自治條例通過後，將以都發局為主管機關，未來在具歷史價值的老屋認定上，由文化局主導，都發局及建管處執行建築法規相關管理。
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高雄大學教授曾梓峰認為，老屋保存涉及民眾的財產權及舊有生活方式，政府在制定自治條例上，須由民眾及民間團體形成社會共識，強化其正當性及公益性，並由專業學界參與，逐年提出配套政策，「否則條例訂了，一樣沒人理」。
柴山西子灣觀光文化協會總幹事張允慧表示，過去具有文資身分的老屋，不是不能拆就是不能修，導致許多屋主都害怕屋子被列為古蹟或歷史建築，也連帶影響周邊土地開發，自治條例制定符合現今都市景觀保存的需求，也期待公部門能積極盤點、保住有歷史價值的老屋，讓自治條例發揮功用。
文化局副局長林尚瑛表示，根據近幾年普查，高雄約有7百多棟不具文資身分，卻可能有歷史價值的50年以上老屋，該條例跳脫文資法限建、禁建等規定，採鼓勵而非強制性質，讓老屋保存更有彈性，延續該區原有的都市文化景觀。
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