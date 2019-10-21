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台灣設計展之後 「音樂屏東」緊接登場

2019-10-21 16:28聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

在台灣設計展之後，「音樂屏東」緊接登場，屏東縣政府將於22至27日、還有11月1至3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」與「斜坡上的藝術節」，共同打造Music Pingtung「音樂屏東」的品牌。屏東縣長潘孟安今天除了廣邀民眾秋天到屏東聽音樂，也強調屏縣不是只會辦活動，也持續在提升城市的內涵。

潘孟安表示，屏東縣擁有豐富多元的文化內涵，以恆春民謠為主的「半島歌謠祭」、加上展現原民音樂的「斜坡上的藝術節」，除了展現音樂、藝術、文化與族群的融合，更透過傳統歌謠與世界接軌，讓大家看見音樂無國界。

「半島歌謠祭」是從恆春民謠音樂節延續下來的一個國際藝術節慶。今年從本月22日至27日，在恆春鎮西門廣場和猴洞山連續舉辦6天，包含「民謠大賽」、「半島劇場」、「世界音樂」和「老調新聲」四大主題，活動以「阿嬤叫你回來聽歌」為主要訴求，讓阿嬤變明星。

世界音樂會邀請來自法國、西班牙和南美洲等10個國家傑出的音樂表演者，從傳統歌謠、饒舌、搖滾、Jazz到拉丁，呈現世界音樂的多元面貌，並透過講座分享音樂工作坊和國際美食，讓這些從世界各地來的音樂人，彼此交流文化、美食與藝術。

今年首次推出環境舞台劇，由台南人劇團偕同斜槓青年創作體合作，製作「半島風聲─相放伴」。透過戲劇的形式，與半島的音樂、歌謠、生活合而為一，展演屬於在地的故事。10月25、26日恆春西門廣場連演兩天，免費觀賞。

另一個也相當重要的音樂盛事，結合音樂與工藝的「斜坡上的藝術節」11月1至3日在林後四林平地森林園區舉行，有音樂表演、藝術家進駐創作、樂團大賽、市集、和工作坊等豐富內容，遊可以跟著音樂漫遊屏東。

屏東縣政府將於本月22至27日、還有11月1至3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」...
屏東縣政府將於本月22至27日、還有11月1至3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」與「斜坡上的藝術節」，共同打造Music Pingtung「音樂屏東」的品牌。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府將於本月22至27日、還有11月1至3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」...
屏東縣政府將於本月22至27日、還有11月1至3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」與「斜坡上的藝術節」，共同打造Music Pingtung「音樂屏東」的品牌。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府將於本月22至27日、還有11月1至3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」...
屏東縣政府將於本月22至27日、還有11月1至3日連續兩個週末舉辦「半島歌謠祭」與「斜坡上的藝術節」，共同打造Music Pingtung「音樂屏東」的品牌。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府藝術節恆春
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