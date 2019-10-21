眼鏡行搬到旗山區公所 50名國中小學生受惠
2019-10-21 16:07
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
成長中的學童近視度數常增加，對弱勢家庭而言，家中小孩配鏡費用是一筆不小負擔。一群關心旗山弱勢學生視力的人士將「眼鏡行」搬到旗山區公所，專業驗光師免費替學生檢查視力，並提供樣式多元的鏡框給學生選用，共有50位國中小學生受惠。
為關懷旗山弱勢學童視力健康，旗山區公所整合資源，會同得崴眼鏡公司、台北市白金扶輪社及南勝聖母堂舉辦「旗山區國中（小）學童公益驗光配鏡暨義剪活動」，讓家境弱勢學童增進閱讀學習能力，避免視力惡化。
公益驗光活動便利偏遠學生，眼鏡公司人員特將專業配備搬運至旗山區公所，逐一幫近視學童檢驗視力與選擇合適鏡框，活動當日也結合義剪活動，讓配鏡的弱勢學生免費整理儀容。
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活動當天，旗山區長李惠寧頒發感謝狀給三單位人員。李惠寧表示，國中小學生正值成長階段，視力保健很重要，若視線模糊會導致學習力低落，視力惡化不可忽視；感謝民間企業與團體提供協助，為社會注入更多良善與互助的正向力量。
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