眼鏡行搬到旗山區公所 50名國中小學生受惠

2019-10-21 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



成長中的學童近視度數常增加，對弱勢家庭而言，家中小孩配鏡費用是一筆不小負擔。一群關心旗山弱勢學生視力的人士將「眼鏡行」搬到旗山區公所，專業驗光師免費替學生檢查視力，並提供樣式多元的鏡框給學生選用，共有50位國中小學生受惠。

為關懷旗山弱勢學童視力健康，旗山區公所整合資源，會同得崴眼鏡公司、台北市白金扶輪社及南勝聖母堂舉辦「旗山區國中（小）學童公益驗光配鏡暨義剪活動」，讓家境弱勢學童增進閱讀學習能力，避免視力惡化。

公益驗光活動便利偏遠學生，眼鏡公司人員特將專業配備搬運至旗山區公所，逐一幫近視學童檢驗視力與選擇合適鏡框，活動當日也結合義剪活動，讓配鏡的弱勢學生免費整理儀容。

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