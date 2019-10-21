大鵬灣BOT廠商歇業 鵬管處辦活動熱絡風景區

2019-10-21 15:57 中央社 屏東縣21日電



大鵬灣國家風景區BOT廠商大鵬灣國際開發公司因虧損有意與政府解約，目前進入仲裁程序，鵬管處為了要維持大鵬灣風景區的觀光，即日起到年底舉辦各項水上活動，熱絡大鵬灣。

為了讓大鵬灣風景區不受開發公司停止營業的影響，鵬管處努力舉辦活動，從10月起到12月有各項水上和陸上的活動，今天舉辦宣傳記者會，鵬管處副處長王玟傑表示，除了賽車場、卡丁車場外，大鵬灣還有許多地方可以遊玩，水上及陸上活動都不受影響。

鵬管處表示，配合觀光局的秋冬旅遊補助及漫遊東港小鎮，結合大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣沿山晨泳會、台灣超級鐵人三項協會、台灣鐵人三項公司和琉球鄉公所等單位，10月27日辦大鵬灣海水長泳嘉年華、11月2日辦跨海單車挑戰賽、11月23日「打鐵之夜」樂團表演、11月16日海洋牧民及12月14日LAVA鐵人3項系列賽。

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鵬管處表示，11月23日的「打鐵之夜」活動當天另有加碼「食宿有購讚-大獎搬回家」，凡是今年11月23日以前到東港住宿旅客，參與優惠大富翁遊戲券至指定店家消費，累積含有「食」「宿」「購」3種店家的店章，就有抽獎資格，在「打鐵之夜」抽出10名幸運得主，獎項包含gogoro電動機車、2人行日本沖繩來回機票及推車伴手禮等大獎。

大鵬灣國際開發公司於2004年取得大鵬灣東岸的BOT範圍特許經營50年，第1階段的開發中，打造國際賽車場、東方渡假酒店、卡丁車場及水上教堂等，是全國最大遊憩型BOT案，對外宣稱已投入新台幣30億元，但開發公司連續虧損15年，今年7月15日提出要與鵬管處解約，並隨即停止國際賽車場營運，東方酒店及卡丁車場也在日前悄悄歇業。