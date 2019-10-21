高市代燒垃圾量大 明後年到期不續舊約

2019-10-21 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



高雄市代燒外縣市垃圾數量龐大，占4分之1，市議員郭建盟指出，主因為半數外包經營，焚化爐設計量大於高雄需求2.7倍，加上合約未禁止，廠商為獲利「火力全開、燒飽燒滿」，一燒20年，但合約明、後年到期，盼市府不再續約。環保局代理局長吳家安允諾，會評估考慮市府自營，或有委外也不依舊條文續約。

郭建盟說，高雄有中區、南區、仁武及岡山4座焚化廠13個焚化爐，每日設計焚化量5400公噸，其中仁武岡山廠委外操作。

郭建盟說，由於焚化爐設計量大，因此委外合約訂有「保證交付量」及「自行接收量」，但高雄垃圾量僅約2000公噸不夠餵合約，只好收外地垃圾。但代燒數量多，加上原本重工業群聚，造成天空經常灰濛一片，嚴重影響市民呼吸健康。

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統計顯示，近8年多，高雄代燒外縣市垃圾達總量4分之1，99%由仁武及岡山廠包辦。近年來各黨議員接連要求「拒絕代燒」難以如願，關鍵就是受限20年前簽下的合約條款。

郭建盟說，仁武、岡山廠合約將陸續於明年及後年11月到期，他要求市府收回自營、不再代燒，並關閉一座焚化廠。

吳家安坦承，早期外包合約沒有限制焚燒垃圾來源，廠商基於盈利收了很多外地事業廢棄物，這是代燒垃圾問題的關鍵，明後年合約將屆，確實是解決問題的關鍵時刻。

吳家安說，市府絕對不會照之前的合約再跟廠商簽約，一定會把遊戲規則重新想好，他目前的想法是掌控在環保局手裡，希望能收回自營，或有委外也不依舊條文續約，會控制焚燒來源，一定減焚化量顧及市民權益。