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韓國瑜稱增7萬工作 高市議員指增3千投保人

2019-10-21 14:02中央社 高雄21日電

國民黨總統參選人韓國瑜。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
國民黨總統參選人韓國瑜。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
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高雄市長韓國瑜指「上任後創造逾7萬個工作機會」，民進黨市議員邱俊憲指其數據誇張，實際增加勞工投保人數是3607人。

邱俊憲在今天在市議會衛生環境部門質詢指韓國瑜在8月27日和勞工欣賞電影時說，上任後創造7萬個工作機會。

邱俊憲質詢勞工局長王秋冬「今年以來創造多少工作機會？」並引用韓國瑜說的數據表示，應該會反映在投保人數上，但是從實際勞保局投保人數看來，去年底111萬9353人，到今年8月底成長為112萬2960人，實際增加3607人。

他質疑韓國瑜的數據誇大其詞或是7萬個職缺都還掛在人力銀行的公布欄上。對此，王秋冬說，今年上半年確實呈現缺工狀態。

邱俊憲追問「實際增加投保人數是多少？」王秋冬允諾精算後回報。市府勞工局根據勞動部數據指出，半年報統計，去年底高雄市勞動力人數是140萬人，今年6月勞動力人數是139萬9000人，反減1000人。

不過根據勞動部有關高雄市勞工保險各類投保單位數及人數資料顯示，統計8個月來高雄市勞工投保人數增加3607人。

另外，有關近來工安事件奪兩命事件，邱俊憲質疑是否通報市長室並表達慰助；王秋冬說，目前市長請假，有向副市長報告。邱俊憲指副市長葉匡時是代行職務並非代理市長，即使韓國瑜請假仍可透過手機聯繫，並質疑「市長的心是否和人民在一起呢？」難怪要被酸「高雄沒市長」。

韓國瑜
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