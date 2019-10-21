守護家園大家一起來 馬公朝陽社區成立巡守隊
2019-10-21 13:54
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
為凝聚社區力量，澎湖縣馬公市朝陽社區成立守望相助隊，今日舉行揭牌儀式，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人出席揭牌。巡守隊長顏明清表示，守望相助隊以防災、防竊、防搶為主要目標，並輔以社區老人服務及預防犯罪宣導等工作，大家一起維護社區治安。
澎湖縣警局指出，馬公市幅員廣闊，朝陽里設籍2297戶、人口數6179人，因警力有限、民力無窮，今年8月起，朝陽社區理事長顏明清奔走籌組社區巡守隊。
在各界努力下，朝陽守望相助隊今天掛牌成立，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、立法委員楊曜、馬公市長葉竹林、馬公市代表會主席許國政，以及澎湖警察局局長楊鴻正等人參加揭牌儀式。
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守望相助隊設隊長、副隊長各1人，下設婦幼安全組、減災組、巡守組等編組，合計28人，並於「朝陽社區活動中心」設置專用執勤中心。首屆隊長顏明清表示，感謝外界挹注經費得以順利設立守望相助隊，另有嵵裡巡守隊無私分享經驗，這些協助讓朝陽守望相助隊可以在最短時間內成軍；未來巡守工作將以犯罪預防為主、加強社區老人服務為輔。
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