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防空污出重拳 高市議員促勿再代燒關1焚化廠

2019-10-21 12:57中央社 高雄21日電

高雄市不僅有重化工業污染空氣，還大量代燒外縣市垃圾。民進黨市議員郭建盟今天促要出重拳打擊空污，市府先終止代燒垃圾合約並收回自營，並關閉一焚化廠，有效改善空污。

高雄市議會今天進行衛生環境部門質詢，環保局代理局長吳家安答詢表示，絕不會照之前的合約和廠商簽約，會重新想好遊戲規則等，允諾一定會顧及市民權益，顧及在地廠商權益，同時進一步提升焚化爐的效能跟品質都納入檢討。

郭建盟針對空氣污染及垃圾焚燒，主張停止再代燒占高雄市約1/4來自外縣市的垃圾，提出岡山、仁武焚化廠委外操作合約不再續約，同時關閉1座焚化廠，以降低垃圾焚化總量。

郭建盟拿出環保局統計，民國100年至108年8月，外縣市垃圾占高雄焚化總量24.15%；市府許可仁武、岡山焚化廠業者可自行決定接收外縣市垃圾數量外，仁武、岡山廠商可接收垃圾及一般事業廢棄物7萬5900公噸、16萬7700公噸焚化量。他批評合約任憑業者「火力全開、燒好燒滿」，不斷排放汙染物的煙囪，加上重工業群聚，讓高雄的天空灰濛一片。

他指出，「焚燒外縣市垃圾條款」20年期；不過仁武焚化廠代燒合約109年11月到期，岡山焚化廠在110年11月到期。促環保局勿再續約，市府收回自行營運，另外也關閉1座焚化廠，以有效降低垃圾焚化總量。

他說，高雄4座焚化廠，焚燒外縣市垃圾99%的業務由岡山、仁武焚化廠包辦；高雄市一天垃圾量低於2000公噸，4座焚化廠設計處理量達5400公噸，所以主張關閉1座焚化廠。

依環保局資料，高雄市有4座資源回收焚化廠（中區、南區、仁武及岡山），分別位於三民區、小港區、仁武區及岡山區。4廠僅中區廠單純收受一般家戶垃圾外，其他3廠都有同時處理一般廢棄物及一般事業廢棄物。

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