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教宗方濟各現身高雄？ 致ICMA 50周年世界會議與會者

2019-10-21 12:22聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

國際基督徒海事協會第11屆世界會議今天在高雄辦50周年世界會議。記者謝梅芬／攝影
國際基督徒海事協會第11屆世界會議今天在高雄辦50周年世界會議。記者謝梅芬／攝影
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國際基督徒海事協會第11屆世界會議今天在高雄辦50周年世界會議，教宗方濟各( His Holiness Pope Francis )特別錄製一段影片致 ICMA 50 周年世界會議與會者。副總統陳建仁出席開幕式，表示台灣已加入南印度洋漁業協定，保障我國漁民在印度洋捕魚的權益。

陳建仁說，政府積極鼓勵漁船設備的汰舊換新，給漁工最好的協助及照顧，除了是政府應該的努力外，也是如教宗方濟各所說的慈悲與關愛散播在從事海事工作的伙伴身上。

ICMA協會理事長Revd Canon Andrew Wright表示，國際會議首度移師來台灣，全球40幾個國家、230位港口代表齊聚高雄，透過會議建立合作網絡，合力促進全球海員與漁民工作權益。

ICMA（國際基督徒海事協會）成立50周年，第11屆世界會議今天起在高雄市舉辦5天。台灣漁業署、勞發署會應邀專題演講，遠洋及近海漁船上的外籍漁工照顧為主體；新樓醫院分享海員漁民職業病。

「國際基督徒海事協會」成立於1969年，會員是27個天主教及基督教會機構，以關懷及保障海員、漁民以及其家屬權益為宗旨，每5年舉辦一次世界大會。

【中央社／高雄21日電】

國際基督徒海事協會（ICMA）第11屆世界會議今天在高雄登場，會中播放天主教教宗方濟各錄影賀詞，副總統陳建仁致詞表示，政府將落實方濟各的慈悲理念給予漁民最好的照顧。

國際基督徒海事協會第11屆世界會議開幕典禮上午在高雄國賓大飯店舉行，台灣基督教長老教會三地門教會詩班到場獻唱，來自全球40多個國家、200多名港口代表齊聚，集思促進全球海員與漁民工作權益。陳副總統與高雄市副市長李四川等人出席開幕式並與會代表合影。

陳副總統致詞肯定ICMA長期付出投入，在國際人道救援工作扮演著舉足輕重的角色，落實教宗方濟各的慈悲精神，是享譽國際的人權組織。他也認同全世界都生活在同一個屋簷下，應該彼此相愛並共同互助的理念。

陳副總統表示，天主教會在台灣致力幫助弱勢族群，將恩慈帶到需要的地方，基督教長老教會也有很多這方面的工作，他很感激他們為台灣所做貢獻。

陳副總統指出，作為政府執政團隊的一員，「我們也將繼續以具體行動支持教宗方濟各的理念」協助教廷將平安喜樂、公義與博愛散播到世界上每個角落。政府也一定會做漁民的後盾，聽取漁民的心聲，全力協助保障漁民權益，給予漁民最好的協助照顧是政府職責所在。

陳副總統說，歐盟今年6月已將台灣從歐盟非法捕撈漁業的黃牌警告名單除名，保住台灣每年新台幣400億的遠洋水產產值；台灣也加入了南印度洋漁業協定，讓漁民遠洋作業有進一步的保障。

李四川致詞代表高市府感謝協會在高雄設立漁民中心，多年來在業者與政府間扮演橋梁角色協助漁民處理國際海事等問題，高雄是漁業重鎮，他是來自屏東小琉球的漁民子弟，因此協會對漁民的貢獻，他也更能感同深受。

國際基督徒海事協會第11屆世界會議今天在高雄辦50周年世界會議，會員是27個天主...
國際基督徒海事協會第11屆世界會議今天在高雄辦50周年世界會議，會員是27個天主教及基督教會機構，以關懷及保障海員、漁民以及其家屬權益為宗旨。記者謝梅芬／攝影
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國際基督徒海事協會第11屆世界會議今天在高雄辦50周年世界會議，教宗方濟各( His Holiness Pope Francis )特別錄製一段影片致 ICMA 50周年世界會議與會者。記者謝梅芬／攝影
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陳建仁方濟各
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