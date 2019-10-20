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台電公司擬興建高壓電塔 七股居民：抗爭到底

2019-10-20 21:08聯合報 記者謝進盛／即時報導

台電公司擬在七股施設國聖橋高壓電塔，本月初在國聖橋北端施工遭地方抗爭，居民今下午前往國聖橋南端另處工地抗爭，雙方僵持逾3小時，最後台電與包商讓步，明天上午11點台電、第六河川局將在現場與地方協商，希望化解紛爭。

台電公司因應綠電發展，預定在國聖橋兩端增設高壓電塔，地方要求地下化未果；本月1日經市議員陳昆和率領多名里長，前往國聖橋北側七股區義和里工地抗爭，台電官員表示，會將地方意見帶回研議，風波暫解。

不料，國聖慶南側安南區學東里高壓電塔，近日正進行底座灌漿作業，居民抱怨影響防汛道路通行，陳昆和等七股區多名里長下午前往抗議，從下午1點多在現場懸掛抗議布條。

包商與台電人員則說明，已向水利署第六河川局申請作業中，但安南區砂崙里長陳泰豐等人追查發現，該申請案尚未獲得六河局同意明顯「偷跑」，雙方僵持，警方也到場蒐證，下午5點多紛擾告一段落，上午將再度協商。

「真的沒誠意！」，多名里長表示，七股居民不反對綠電，但反對施作高壓電塔，台17線沿線都地下化，國聖橋以南也都地下化，為何以北到七股卻不能地下化？只是為了幫財團省錢，卻不顧老百姓安危嗎？農民種農作物就說會阻礙水源，不能在河床栽種高莖作物，卻准許台電在河床施作高壓電塔，要求河川局應對位於河床的高壓電塔，是否影響水流重作評估。

陳昆和說，台電公司電生能源處於七股台鹽土地規畫太陽光電第五期計畫，將施設161千伏南濱至七股線，預計興建3座高壓電塔，引起地方民眾恐慌。他曾於市政總質詢提出國聖橋高壓電塔應拆除提案，建請台電將已設3座電塔拆除並改為地下化，但台電回覆並無拆除改設地下化規畫，如果台電依舊漠視地方民意，衝突將不斷。

居民到場圍堵拒絕工程施工。圖/居民提供
居民到場圍堵拒絕工程施工。圖/居民提供
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不滿台電公司在國聖橋南岸興建高壓電塔，台南市議員陳昆和（中）率領多人前往拉布條抗...
不滿台電公司在國聖橋南岸興建高壓電塔，台南市議員陳昆和（中）率領多人前往拉布條抗議。圖/居民提供
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