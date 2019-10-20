大遠百周年造勢 攜手高雄永安區推「漁你有約」
2019-10-20 20:28
聯合報 記者謝梅芬
／即時報導
高雄百貨業周年慶活動開戰，搶攻近百億元商機；高雄大遠百10月24日起加入戰局，今天和高雄市永安區公所合辦「魚躍龍門慶周年造勢大會」， 永安區漁會黃鶯總幹事率永安區永安國小太鼓隊表演氣勢磅磗的「鼓震高雄耀威揚」，永安區保寧社區發展協會也帶來活力舞蹈，並展示永安區的漁產品。
大遠百周年慶今年推出近60萬元的豪華汽車大獎及滿千送百，搭配指定銀行信用卡最高回饋高達15%，朝營收11億元目標邁進。
高雄市民政局長曹桓榮今天也到場促銷「2019永安石斑魚節」，將於11月9、10日登場，推出充滿海洋氛圍的踩街嘉年華，景點導覽列車帶領遊客悠遊永安漁村風情，主廚端出澎湃好吃的石斑魚料理，以頂級龍膽石斑入菜。
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今年石斑魚節落實高雄市長韓國瑜照顧弱勢，由永安區公所、台灣中油永安液化天然氣廠、台電公司、永安區漁會、永安區農會共同認捐公益桌次，免費招待永安區及沿海周邊各區的弱勢團體或關懷戶，一起參與石斑魚饗宴。
高雄大遠百店長毛郅國表示，今年遠東集團70周年慶，持續致力推廣公益活動、扶植在地產業，2017年遠百周年慶與高雄市大寮區公所合作「遠百紅不讓」活動、2018年與內門區公所合作推出「遠百總舖師‧十全十美出好菜」，今年攜手高雄市永安區公所合作推出「漁你有約」精彩活動，將邁入第20年的永安石斑魚節活動帶給市民朋友，讓民眾在遠百周年慶逛街購物之餘，也認識永安區在地特色與文化。
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