小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



近百名計程車司機今天在高雄市議會後方草地舉辦全台小黃義勇軍挺韓誓師大會，原本規畫有近百名計程車，要在草地上排成一個「韓」字，不過後來，因部分計程車無法到場，最後只用54輛計程車排成「韓」字，有人看了，還有部分字畫排得不好，但相信計程車司機是誠意十足。

會場還鋪上一幅大國旗，表達挺韓國瑜的決心。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺和國民黨籍立委參選人黃柏霖、王齡嬌、陳麗娜、徐慶煌等人到場。

王齡嬌說她以前在議會就有小辣椒之稱，這次如選上立委，要讓陳菊下台。徐慶煌說，蔡英文政府實施一例一休制，讓許多南部基層員工每月少賺一萬多元。黃柏霖稱讚韓國瑜是好市長，上任後推動不少教育政策，希望大家支持國民黨，陳麗娜說，在前鎮、小港都有穿著中鋼、台船制服的民眾默默在支持她。

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