陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



台灣民眾黨今天上午在高雄舉行第二波立委提名介紹記者會，移民署台東服務站專員陳允萍獲提名參選台東區域立委，陳坦言，因認同民眾黨理念，且想為台東服務，民眾黨創黨後，他就申請入黨，且主動請纓要代表民眾黨在台東選立委。

他說，本月14日接獲黨部通知成功入黨，隔天再接獲黨部通知獲提名參選台東區域立委。陳允萍表示，自己有點小意外，但能獲民眾黨肯定，是責任的開始，他一定會盡全力在台東爭取勝選。

陳允萍表示，他期待能為民眾黨在台東開疆闢土，也盼望他的出線能夠讓台東人有更好的選擇，重新洗滌台東的政壇長久以來停滯不進的結構，改變中央政府對台東的交通、醫療、觀光與農業等重大議題的政策方向，讓台東的建設與人民的福址，不要再因藍綠政黨統獨意識型態惡鬥而停滯不前，也盼台東選民能給有心為台東服務的台東的在地子弟，一個奉獻的機會。

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台灣民眾黨今天上午10點在高雄市翰品酒店舉辦提名記者會，介紹台東縣陳允萍等10位區域立委參選人。今年50歲的陳允萍是土生土長台東子弟，警察專科學校畢業後就返鄉服務至今27年，曾任外事警員、外事巡官，現任內政部移民署台東縣服務站專員。

陳允萍去年底曾以無黨籍參選台東縣議員，最後雖落選，在完全沒有競選活動，未設看競選看板，不發文宣品，只在臉書宣揚個人政見理念，但得票仍有988票。陳允萍說，這個結果，讓他很意外，也很滿意。