親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜想淨灘垃圾卻被撿光 原來是這群人做的

獨／林曉培酒駕懺悔12年抱憾 哭賣保險救不回罹癌家人

陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31聯合報 記者羅紹平／即時報導

台灣民眾黨今天上午在高雄舉行第二波立委提名介紹記者會，移民署台東服務站專員陳允萍獲提名參選台東區域立委，陳坦言，因認同民眾黨理念，且想為台東服務，民眾黨創黨後，他就申請入黨，且主動請纓要代表民眾黨在台東選立委。

他說，本月14日接獲黨部通知成功入黨，隔天再接獲黨部通知獲提名參選台東區域立委。陳允萍表示，自己有點小意外，但能獲民眾黨肯定，是責任的開始，他一定會盡全力在台東爭取勝選。

陳允萍表示，他期待能為民眾黨在台東開疆闢土，也盼望他的出線能夠讓台東人有更好的選擇，重新洗滌台東的政壇長久以來停滯不進的結構，改變中央政府對台東的交通、醫療、觀光與農業等重大議題的政策方向，讓台東的建設與人民的福址，不要再因藍綠政黨統獨意識型態惡鬥而停滯不前，也盼台東選民能給有心為台東服務的台東的在地子弟，一個奉獻的機會。

台灣民眾黨今天上午10點在高雄市翰品酒店舉辦提名記者會，介紹台東縣陳允萍等10位區域立委參選人。今年50歲的陳允萍是土生土長台東子弟，警察專科學校畢業後就返鄉服務至今27年，曾任外事警員、外事巡官，現任內政部移民署台東縣服務站專員。

陳允萍去年底曾以無黨籍參選台東縣議員，最後雖落選，在完全沒有競選活動，未設看競選看板，不發文宣品，只在臉書宣揚個人政見理念，但得票仍有988票。陳允萍說，這個結果，讓他很意外，也很滿意。

台灣民眾黨看好陳允萍長期在台東服務新移民，從事社會公益照顧弱勢族群，希望台東選民有一個新選擇，讓台東有機會可以改變，也讓陳允萍能進入國會，督促政府幫台東的民眾創造更美好的生活環境。

台灣民眾黨今天上午10點在高雄市翰品酒店舉辦提名記者會，介紹台東縣陳允萍（左起）...
台灣民眾黨今天上午10點在高雄市翰品酒店舉辦提名記者會，介紹台東縣陳允萍（左起）等10位區域立委參選人。圖／台灣民眾黨提供
分享
移民署台東服務站專員陳允萍獲民眾黨提名參選台東區域立委。圖／台灣民眾黨提供
移民署台東服務站專員陳允萍獲民眾黨提名參選台東區域立委。圖／台灣民眾黨提供
分享

台灣民眾黨移民署2020選舉台東縣立委2020選舉
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

挺韓「五虎將」在高雄岡山造勢 韓粉熱情不減

2019-10-20 19:26

陳玉品領重度視障手冊 製作麵茶養生粉助人行善

2019-10-20 16:13

同窗情誼珍貴 六龜國小這屆畢業生同學會30年不中斷

2019-10-20 14:51

台灣設計展今最後一天 屏縣拚400萬人次

2019-10-20 14:23

大旗美農村體驗物產直賣所開幕 農特產品一次買足

2019-10-20 14:01

六堆客庄馬拉松美濃起跑 跑者感受濃濃客家風情

2019-10-20 10:12

鄧麗君紀念館進駐左營明德新村 明年初與大家見面

2019-10-20 05:44

六堆馬拉松選手之夜 陳其邁打氣

2019-10-19 23:28

家扶認養偏鄉學校 遍地開花

2019-10-19 23:16

志工媽媽揪團送愛 50好友相挺

2019-10-19 23:12

鄧麗君紀念館 將進駐左營明德新村

2019-10-19 23:08

左營眷村嘉年華 眷村子弟「回娘家」

2019-10-19 23:04

高雄漢王飯店 餐飲部明年初歇業

2019-10-19 22:55

屏基早產兒回娘家 憶起「共讀」時

2019-10-19 22:52

卓榮泰唱「甘願」助陣趙天麟 避談蘇震清

2019-10-19 21:49

參訪高雄棧貳庫 林右昌：基隆市港再生參考別有風味

2019-10-19 20:49

高雄要成立番石榴外銷平台 目標打開美國市場

2019-10-19 19:49

爭取環保署預算支持 楊鎮浯赴台拜會環保署長

2019-10-19 18:30

香港劇團恆春演出 布置全台最南「連儂牆」

2019-10-19 18:29

「你我的職場青銀Party」 傳遞銀髮勞動力優勢與價值

2019-10-19 17:14

全國中小學客家藝文南區賽 6縣市、2千師生秀客語成果

2019-10-19 16:46

偏鄉數學世界賽小國手 險因是發展遲緩兒埋沒天賦

2019-10-19 16:44

志工媽媽陳令那揪團認捐偏鄉 愛心竟如星火燎原

2019-10-19 16:40

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

影／六堆馬拉松選手之夜 陳其邁約定明年參加爽快組

2019-10-19 20:00

屏基早產兒回娘家 勾起媽媽隔著保溫箱說故事酸甜回憶

2019-10-19 16:51
看更多

熱門文章

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」苗栗愛轉來協會要縣長道歉

2019-10-19 23:05

王惠美陪蔡英文拜廟掀波瀾 接韓競總主委機會反大增？

2019-10-19 22:21

潛艦園區落腳和平島 學者：對居民沒有太多好處

2019-10-20 07:48

Lamigo桃猿隊3連霸 中午桃園市封王遊行和市府廣場慶祝

2019-10-20 09:30

不是裝置藝術！ 台東縣立游泳池窗框插滿丟棄飲料杯

2019-10-20 14:54

台灣廟宇的傳奇 北斗奠安宮舊廟和聖三媽被迫離鄉30年

2019-10-19 22:49

南投茶博馬拉桑野餐帶動人潮 參觀人數將突破60萬

2019-10-19 23:17

秘境神木級板根壯美 山友12個小時看1棵樹都值得

2019-10-20 08:47

挺韓「五虎將」在高雄岡山造勢 韓粉熱情不減

2019-10-20 19:26

蘇澳豆腐岬小海灣美翻 水畔聽浪聲好療癒

2019-10-18 22:53

反對輕軌進老街 侯友宜：聽到民眾聲音

2019-10-20 16:11

鄧麗君紀念館進駐左營明德新村 明年初與大家見面

2019-10-20 05:44

親子遊憩好去處！鶯歌超大型公園 還能看到白鷺鷥

2019-10-20 13:28

一貫道親高呼蔡英文當選連任 蔡走後否認有政治立場

2019-10-20 19:20

嘉義韓家軍集結 貪吃蛇遊行再現

2019-10-20 16:12

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23

象鼻岩很脆弱 學者：深澳電廠不蓋了海岸法應重啟

2019-10-20 10:08

韓國瑜嘉義市造勢前夕 韓粉占位揮舞國旗

2019-10-20 17:41

秋高氣爽走向大自然 自行車悠遊田園後馬拉松登場

2019-10-19 22:18

南市多家飯店自助餐廳 推出時令秋蟹搶攻美食市場

2019-10-20 07:48

陳允萍主動請纓 入黨隔天就獲提名參選台東區域立委

2019-10-20 19:31

台灣設計展今最後一天 屏縣拚400萬人次

2019-10-20 14:23

影／日月潭花火音樂節 近3萬觀眾互動幻化燈海

2019-10-19 22:19

柯文哲上周來林右昌今天到 委託行伴手禮市集有味道

2019-10-20 13:40

六堆客庄馬拉松美濃起跑 跑者感受濃濃客家風情

2019-10-20 10:12

土城醫院結合長照2.0 在地享醫療資源免跑林口

2019-10-20 12:37

韓國瑜不訪美何時來基隆？ 發言人：基隆一定不缺席

2019-10-20 16:07

影／冬山河馬拉松甜蜜蜜 女友完賽「百馬王子」求婚成功

2019-10-20 10:50

他的榨菜有故事 客家古法醃製傳承飄香逾1甲子

2019-10-20 19:58

台中城市路跑萬人逛城區 今年響應環保省10萬個紙杯

2019-10-20 10:34

影／呂國華人生百場全馬 四季健跑會員喊口號陪跑完賽

2019-10-20 15:47

南科考古館開幕 遊客等太久開嗆

2019-10-19 23:37

約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06

影／仁德視光科獲贈全自動電腦掃描驗光機 教學添利器

2019-10-19 21:37

內蒙文化交流團訪池上 伯朗大道快閃演出遊客驚豔

2019-10-19 22:10

藍營幹部竟列對手陣營輔選名單 花蓮縣黨部澄清

2019-10-20 17:58

韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 攤販準備好了

2019-10-20 19:18

卓榮泰唱「甘願」助陣趙天麟 避談蘇震清

2019-10-19 21:49

小黃義勇軍挺韓誓師大會 計程車在草地排成「韓」字

2019-10-20 20:03

美食新天地／康香園招牌魚湯麵 老幼都愛吃

2019-10-20 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top