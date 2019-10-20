陳玉品領重度視障手冊 製作麵茶養生粉助人行善
2019-10-20 16:13
聯合報 記者謝梅芬
／即時報導
高雄市今天表揚好人好事代表，共有18位個人及1家企業台船公司得主獲獎，其中領有重度視障手冊的陳玉品，堅強走過人生最低潮，轉而正面思考，和其他正常人一樣走出戶外行善，關懷弱勢家庭，除拿出自己的積蓄，製作麵茶養生粉，免費寄送全台大小慈善機構。
高雄市副市長陳雄文代表出席頒贈牌匾，他表示，雖然為善不欲人知，但現今社會負面的新聞很多，其實需要更多的正能量，希望透過表揚拋磚引玉，帶動更多人行善，營造溫馨祥和的社會。
表揚名單有來自慈善社團、公益社團、社會人士共18名，包括慈善社團的郭輝坤、林鈺堃、陳聰玉、蔡呂阿雲、陳玉品、李美珠、吳澤宗、江森煇，公益社團的何銘哲、陳龍飛、梁傳繼、王大偉、張方鐘、陳東強。
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還有，宋張勤妹、邱志明、余清居、張睿恩等四位社會人士入選高雄市好人好事代表，其中旗山區「尚有麵店」老闆娘宋張勤妹，以簡單的配料加上獨門的油蔥酥帶出客家古早美味，賣麵之餘也不忘做公益，歷年來共辦理108次弱勢關懷，2100戶家庭受惠。
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