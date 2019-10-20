陳玉品領重度視障手冊 製作麵茶養生粉助人行善

2019-10-20 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



高雄市今天表揚好人好事代表，共有18位個人及1家企業台船公司得主獲獎，其中領有重度視障手冊的陳玉品，堅強走過人生最低潮，轉而正面思考，和其他正常人一樣走出戶外行善，關懷弱勢家庭，除拿出自己的積蓄，製作麵茶養生粉，免費寄送全台大小慈善機構。

高雄市副市長陳雄文代表出席頒贈牌匾，他表示，雖然為善不欲人知，但現今社會負面的新聞很多，其實需要更多的正能量，希望透過表揚拋磚引玉，帶動更多人行善，營造溫馨祥和的社會。

表揚名單有來自慈善社團、公益社團、社會人士共18名，包括慈善社團的郭輝坤、林鈺堃、陳聰玉、蔡呂阿雲、陳玉品、李美珠、吳澤宗、江森煇，公益社團的何銘哲、陳龍飛、梁傳繼、王大偉、張方鐘、陳東強。

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