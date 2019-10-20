澎湖醫療再提升 台大專科醫師可望進駐

2019-10-20 16:04 中央社 澎湖縣20電



澎湖醫療品質再進擊，澎湖縣長賴峰偉今天頒發縣政顧問給台大醫院院長陳石池時，透露台大將與澎湖縣簽訂策略聯盟合作，遴派各專科醫師支援醫療服務，落實「醫師動、病人不動」在地醫療目標。

國內急重症權威的台大醫院院長陳石池周休假日應澎湖縣關心健康發展協會邀請，分別前往馬公朝陽、白沙員貝和岐頭等村里舉行健康講座，教導民眾正確的健康知識，並以世界衛生組織（WHO）在生理、心理、社會適應與道德健康四個方面全部良好的一種狀況，而且不僅是沒有生病或是體質健壯，已故醫師侯武忠的遺孀陳慧娟還致贈感謝狀給陳石池。

賴峰偉今天在縣長室致贈縣政顧問給陳石池，同時請益與台大醫院醫療合作方向，陳石池應允將與澎湖簽訂策略聯盟合作，遴派各專科醫師支援醫療服務，提升在地醫療政策，使民眾對醫療更有信心，落實「醫師動、病人不動」在地醫療政策。

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賴峰偉今天同時頒發縣政顧問和榮譽縣民證給義大醫院院長杜元坤和中醫院院長溫崇凱2人，感謝杜、溫2人台澎空中飛人定期至澎湖支援醫療看診服務，令人感佩。