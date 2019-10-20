活化演藝空間 金門閩聲愛樂協會招募會員

2019-10-20 16:01 中央社 金門縣20日電



金門一群愛樂人士發起成立「金門縣閩聲愛樂協會」，以活化政府演藝空間、推展閩南文化與音樂人文事業為宗旨。協會現正籌備中，歡迎有志的鄉親加入協會。

金門縣閩聲愛樂協會發起召集人劉兆輝和其他發起人最近召開第一次籌備會議，推舉金門縣安琪莉莎合唱團團長蔣采凌統籌各項事宜，會中確定協會宗旨，並討論組織章程，決定籌備期間聯絡和分工等。

第一次籌備會確定協會核心價值在「追求美聲、締造和諧」，以活化政府演藝空間、推展閩南文化與音樂人文事業為宗旨，希望能號召更多金門鄉親參與。劉兆輝表示，協會永久會址將設在「金沙鎮文化路450巷52號」，聯絡電話082-351030轉401王小姐。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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劉兆輝今天受訪表示，協會永久會址就是金門民俗文化園區演藝廳，未來協會將充分運用這個空間，辦理各項音樂等活動，活絡公共藝文場域。

第一次籌備會議同時通過會員入會申請書格式，籌備會歡迎愛樂民眾踴躍參與。申請書連結網址是：https://drive.google.com/file/d/1MR4Veb8dAOp7nffzFDOxKMXP_Hrj8yPU/view。第二次籌備會訂11月初舉行，到時將確定協會成立時間。