同窗情誼珍貴 六龜國小這屆畢業生同學會30年不中斷

2019-10-20 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄市六龜國小第16屆學生畢業近一甲子歲月，30年來年年舉辦同學會，今年也不例外，40名師生昨天相約返回母校再續同窗情誼。高齡95歲馬文桂與87歲劉耀源兩位老師不缺席，另有六龜國小退休與現任校長出席，相當難能可貴。

六龜國小第16屆有四班畢業生，當年初中（國中）要考試才能入學，許多人都是從國小同學至國中，同窗9年情誼深厚；自民國78年起，在前會長陳萬雄奔走下，年年舉辦同學會，至少有3、40人參加。

民國50年畢業至今，眾人畢業邁入58年。現任會長文小俊接下同學會重擔，號召花東及北、中、南等地同學返回母校相聚，今年共有40人參加，另有初中老師馬文桂和小學老師劉耀源，以及六龜國小前任校長黃龍泉與現任校長朱淑如參與，眾人前往新威森林公園與茂林多納一日遊。

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