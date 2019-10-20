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回金門首映新片 看見董振良用心愛家鄉

2019-10-20 14:45中央社 金門縣20日電

金門導演董振良最近帶著新作「井」回鄉首映，觀眾感受到他愛鄉的用心；前國家電影資料館館長井迎瑞肯定30年來董振良記錄金門影像的努力，期盼文史工作者一起梳理金門電影。

「井」記錄董振良生長的古崗，片長123分鐘，以黑白和彩色交錯進行現在和過去的對話，全片都是影像的堆砌，沒有旁白的鋪陳。董振良解釋，「井」可能是面鏡子，也可能是井底之蛙的比喻，隨觀者解讀，重要的是「這2小時的畫面就是我的生活」，片中的一景一物都有他的感情，對他意義重大。「井」能在家首映，董振良表示，「很滿意」。

看到31年前編導班老師井迎瑞，意外出現在放映會場，令董振良驚喜萬分，直說太感動了。井迎瑞表示，很震撼「井」呈現的喑啞噤聲，力量十足，不同於台灣電影的悲情，他看到的是金門人的忍耐和堅毅。

井迎瑞同時肯定30年來董振良不斷記錄金門影像，並表示，金門與影像的連結十分密切，期盼藝文界和文史工作者一起來梳理金門電影。

除了首映「井」，董振良此行也帶領「104高年級」學員走訪從前拍片場景。 其中，24年前的作品「單打雙不打」主要在歐厝拍攝，學員白天漫步這個小村落穿梭，又看到當年「消滅萬惡共匪」等精神標語，晚間再觀賞影片，格外有感覺。

同行的資深影評人林銳重新觀看「單打雙不打」後說，董振良以半記錄半劇情方式呈現，演員演一個角色後再跳脫出來講述這件事，情境一以貫之，十分獨特，很不容易；而重新審視當年拍攝場景，令此行特別有意義。

學員張素香也說，這次行程和一般旅行團不同，以前對金門很模糊，看了董振良的電影才知道金門人生活型態，也深深感受到他愛護金門的用心。25歲的李宜臻表示，很難想像那個年代發生的事，敬佩當地人能忍受連續20年的砲擊。

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