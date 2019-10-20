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大旗美農村體驗物產直賣所開幕 農特產品一次買足

2019-10-20 14:01聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

「大旗美農村體驗物產直賣所」今天在高雄市旗山糖廠揭牌開張，直賣所內可買到旗山香蕉、美濃白玉蘿蔔與杉林南瓜等在地小農的友善作物，另有多項社區開發的特色商品進駐，並可協助規畫農村體驗行程，讓多人愛上農村。

台糖公司旗山糖廠已停止製糖，高雄市府都發局爭取經費轉型「旗糖創新博覽園區」。旗山區糖廠社區與在地小農合作，爭取在旗山糖廠園區內設置「大旗美農村體驗物產直賣所」。

今天上午，水土保持局台南分局長傅桂霖、高市府副局長王正一、旗山區長李惠寧等人參與揭牌儀式，旗山、甲仙、六龜、杉林等社區與在地小農出席活動，揭幕之前，眾人簽署作意向書，未來將共同努力推動地方物產銷售以及體驗遊程規劃。

傅桂霖表示，水保局自2017年起在高屏溪沿岸推動區域亮點計畫，輔導許多社區發展環境友善農產，並結合食農教育及環境體驗，希望大家認識農村、愛上農村。

糖廠社區指出，直賣所創立銷售平台，主要銷售鄰近鄉鎮小農作物，另有旗山區農會與旗山、甲仙、六龜等地社區優質農特產品，遊客來到直賣所可以一次購足，建立多元銷售管道。

除銷售農特產品外，直賣所也導入「農村大地遊藝場」理念，糖廠社區工作人員可代客規劃農村體驗行程，安排遊客到產區體驗，深度了解商品特色後，後續透過網路回購產品。

除小農耕作的友善作物外，直賣所也銷售社區產品，圖為旗山大林社區研發的清潔劑與農產...
除小農耕作的友善作物外，直賣所也銷售社區產品，圖為旗山大林社區研發的清潔劑與農產加工品。記者徐白櫻／攝影
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水土保持局台南分局長傅桂霖（左一）、高市府副局長王正一（中）參加直賣所開張活動。...
水土保持局台南分局長傅桂霖（左一）、高市府副局長王正一（中）參加直賣所開張活動。記者徐白櫻／攝影
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「大旗美農村體驗物產直賣所」開在旗山糖廠內，今天上午揭牌開幕。記者徐白櫻／攝影
「大旗美農村體驗物產直賣所」開在旗山糖廠內，今天上午揭牌開幕。記者徐白櫻／攝影
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旗山香蕉、美濃白玉蘿蔔與杉林南瓜等在地小農的作物在直賣所內皆能買到。記者徐白櫻／...
旗山香蕉、美濃白玉蘿蔔與杉林南瓜等在地小農的作物在直賣所內皆能買到。記者徐白櫻／攝影
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