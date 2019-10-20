提升航空產業職能 勞動部開課提供8D工具解決問題
2019-10-20 12:05
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
因應近年航空產業發展蓬勃，企業需求大量人才，勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心（簡稱 TDC）擴大開辦48小時的「航空關鍵職務職能提升課程」，19日由講師張鵬祥傳授「發動機生產製造流程之8D問題解決」，協助近30位航空產業菁英創新解決問題關鍵，以精進自我職能，強化職場競爭力。
張鵬祥表示，8D從需求、設計、驗證出發，不單是工程，生活也能運用此架構，「解決問題比努力重要，沒有最好的解決方式，只有依合適情境選擇最佳的工具解決問題」，運用8D的工具及手法找出問題根本原因，並在統計製程管制與實際品質提升建構通道，有效、快速建立對策，完成任務。
在航空相關產業擔任製程組長的曾先生說，身為企業幹部，須具備問題分析與解決能力，但常找不到問題進行分析與解決，這次透過TDC課程，針對問題以8D模式分析步驟與邏輯，一步步引導找對問題、解析問題、進而徹底解決問題，學習到如何精準抓住問題核心，也培養個人與團隊分析解決問題技巧，帶回公司運用。
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人才資源發展中心主任李玫臻表示，TDC在2018年針對航空產業，進行航空產業調查及發動機工程師職務職能課程，至今服務近500位民眾，不論是想加入航空產業的一般民眾，還是相關製造產業在職者，此一系列課程不僅止於知識，更重視實際運用於職場上，使其獲得職場競爭力、就業力，培育更多傑出的航空關鍵人才。
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