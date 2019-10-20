石斑魚跑道辦漁村版龜免賽跑 高雄漁村新玩法

2019-10-20 06:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



「加油！加油！」跑道中的石斑魚奮力的游著，在遊客此起彼落的加油打氣聲中，高雄市農業局規畫漁村版的龜免賽跑，為高雄漁村體驗揭開序幕。獲勝的遊客領著豐富的獎品，高興的與冠軍石斑合照。

高雄市農業局說，抓魚、抱魚、餵魚、牽魚仔等體驗，是新港社區一日遊的招牌活動，為推陳出新，持續吸引遊客造訪，社區想到辦理漁村版的龜兔賽跑，設置簡易魚道，讓遊客將石斑魚放入水中游泳比賽，製造競賽氣氛，炒熱整體活動。

高雄新生基督長老教會，今天第二次參加高雄農遊活動，有了先前美好的體驗經驗，約40人結伴到永安區新港社區，參加漁村樂活慢遊。

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永安區新港社區近年產業活化發展有成，社區的漁業體驗除包括石斑飆魚競賽以外，還有丟生餌餵龍膽石斑、抓魚、抱活魚體驗、文創龍膽魚鱗耳環DIY、漁網水壺提袋DIY、鑽石水餃DIY等，午餐安排石斑魚入菜，豐富的膠原蛋白是饕客的最愛。

高雄市農業局說，新港社區自2014年通過農村再生計畫，經農再基金的挹注建設後，脫胎換骨，更獲得高雄市2017年金牌農村。

社區的靈魂人物是理事長蘇國禎，2012年所屬產銷班得到全國農林漁牧十大績優產銷班，在擔任社區理事長期間，將原先荒廢的海邊營造成美麗的鑽石沙灣，成為遊客與居民「踏沙」、「聽海」、「吹風」的景點，產業方面推動石斑魚養殖轉型，2019年9月獲全國農村領航獎獎項。

蘇國禎說，投身於漁村有甘有苦，獲獎是責任的開始，未來也更有動力繼續耕耘社區。