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鄧麗君紀念館進駐左營明德新村 明年初與大家見面

2019-10-20 05:44聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

已故手鄧麗君的歌聲溫柔婉約，有「永遠的軍中情人」之稱，高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀念館設在左營的台灣眷村文化園區，經協會努力與左營區里長們的連署支持，鄧麗君音樂文化館將進駐左營明德新村7、8號，鄧麗君胞兄鄧長安表示，團隊正在加快腳步，希望鄧麗君紀念館可以在明年初與大家見面。

已故歌手鄧麗君的歌聲溫柔婉約，在國內外都有廣大歌迷，她生前常到軍區勞軍，也被稱為「永遠的軍中情人」。高雄在2009年原本有座私人營運的鄧麗君紀念文物館，租用鼓山區的台鐵田町倉庫，當年還是大陸觀光客參訪的熱點，後來在2015年暫停營業，讓很多歌迷感到遺憾。

高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀念館能在高雄復館，爭取將紀念館設在眷村文化園區，這個提案獲得左營區里長們的支持，並共同連署，向文化局表達意願，認為對高雄觀光產業也有助益，能活化眷村文化園區。

高雄市副市長葉匡時昨宣布，鄧麗君文化紀念館已確定落腳在左營眷村，讓歌迷們很開心。

文化局文化資產中心主任李毓敏表示，文化局今年進行明德新村7、8號的公開招租作業，由鄧麗君胞兄鄧長安等人以「麗君音樂文化館」投件勝出。目前規畫將展出鄧麗君的生活空間、旗袍衣物、音樂專輯創作空間，及鄧麗君生前的玉器收藏。但因為明德新村7、8號屬於文化資產的「文化景觀」身分，所以提案者的裝修計畫還需經專家學者會審議。

已故手鄧麗君有「永遠的軍中情人」之稱，高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀...
已故手鄧麗君有「永遠的軍中情人」之稱，高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀念館設在左營的台灣眷村文化園區，昨確定進駐左營明德新村7、8號。圖／報系資料照片
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鄧麗君紀念館將進駐明德新村7、8兩號，活化左營眷村文化園區。圖／高雄市文化局提供
鄧麗君紀念館將進駐明德新村7、8兩號，活化左營眷村文化園區。圖／高雄市文化局提供
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已故手鄧麗君有「永遠的軍中情人」之稱，高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀...
已故手鄧麗君有「永遠的軍中情人」之稱，高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀念館設在左營的台灣眷村文化園區，昨確定進駐左營明德新村7、8號。圖／報系資料照片
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