鄧麗君紀念館進駐左營明德新村 明年初與大家見面

2019-10-20 05:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



已故手鄧麗君的歌聲溫柔婉約，有「永遠的軍中情人」之稱，高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀念館設在左營的台灣眷村文化園區，經協會努力與左營區里長們的連署支持，鄧麗君音樂文化館將進駐左營明德新村7、8號，鄧麗君胞兄鄧長安表示，團隊正在加快腳步，希望鄧麗君紀念館可以在明年初與大家見面。

已故歌手鄧麗君的歌聲溫柔婉約，在國內外都有廣大歌迷，她生前常到軍區勞軍，也被稱為「永遠的軍中情人」。高雄在2009年原本有座私人營運的鄧麗君紀念文物館，租用鼓山區的台鐵田町倉庫，當年還是大陸觀光客參訪的熱點，後來在2015年暫停營業，讓很多歌迷感到遺憾。

高雄市國軍眷村文化發展協會積極推動鄧麗君紀念館能在高雄復館，爭取將紀念館設在眷村文化園區，這個提案獲得左營區里長們的支持，並共同連署，向文化局表達意願，認為對高雄觀光產業也有助益，能活化眷村文化園區。

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高雄市副市長葉匡時昨宣布，鄧麗君文化紀念館已確定落腳在左營眷村，讓歌迷們很開心。