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卓榮泰唱「甘願」助陣趙天麟 避談蘇震清

2019-10-19 21:49聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

立委趙天麟今天晚間在高雄市鼓山區內惟國小舉辦「高雄樂活節」，民進黨主席卓榮泰、立委管碧玲及多位民進黨籍高雄市議員到場助陣。卓榮泰看好高雄市的選情，「本來有幾席，現在就守住幾席」，但一點都不敢疏忽，一點都不敢放鬆。對於立委蘇震清的是否列明年不分區立委名單風波，卓榮泰認為今天的場合不 適合談。

趙天麟第9年舉辦高雄樂活節，今年因鼓山區、鹽埕區併入他原來的立委選區（菝苓雅、新興、前金），今晚首度將高雄樂活節移到鼓山辦理，舉辦地點的內惟國小操場坐滿觀眾，許多還扶老攜幼到場欣賞演出。當神祕嘉賓的卓榮泰唱了首「甘願」，並與到場的民進黨公職人員合唱「快樂的出航」，氣氛熱絡。

對於高雄市的選情，卓榮泰說就是按照自己的腳步，慢慢的一步一步的達到既定目標；高雄本來就是他所謂的「防守區」，像趙天麟是「衛冕者」，展現衛冕者的實力和地方的經營，又有立委管碧玲大力協助多位候選人，高雄的選情一直採取很有步驟的在進行。

卓榮泰表示，目前為止，因為對手持續發生狀況，民進黨的選情一直在這種關係中持續好轉，但一點都不敢疏忽，一點都不敢放鬆，總統的選票、立委的選票和政黨的選票一定要同時拉起來，這樣才能達到目標。

卓說，這是全線防守，「本來有幾席，現在就守住幾席，才能國會過半、總統過關；這是全線的防守，沒有任何意外、沒有任何例外。」

趙天麟向內惟鄉親說，內惟地區與美術館地區過去因為鐵路的關係，分在鐵路左右兩邊，美術館區發展繁華，但內惟區的建設就慢了一些，鐵路地下化後，內惟地區應該成為美術館區的延伸，未來把內惟打造成跟美術館特區一樣的高水準區，讓大家財產都提升，讓內惟有感。

趙表示，他主張「3支箭」與「3個盾牌」來建設高雄，3支箭分別是招商引資、運動新經濟及藝文新經濟，其中「高雄樂活節」就是藝文新經濟的展現，藉由藝文活動，帶動周邊經濟發展，創造地方產值，正是借鏡日本「瀨戶內藝術季」的成功範例。希望能向「瀨戶內藝術季」的創辦人北川富朗請益，也用藝文的力量幫助高雄創造產值。

趙天麟規畫的「高雄樂活節」還有3場，11月16日、17日將在鹽埕綠廊舉辦草地音樂會，11月30日邀請紙風車劇團在苓雅區五權國小演出。

民進黨主席卓榮泰（左）今天晚間到高雄市當立委趙天麟「高雄樂活節」神祕嘉賓。圖／立...
民進黨主席卓榮泰（左）今天晚間到高雄市當立委趙天麟「高雄樂活節」神祕嘉賓。圖／立委趙天麟服務處提供
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立委趙天麟今天晚間在高雄市鼓山區舉辦「高雄樂活節」，民進黨主席卓榮泰和民進黨公職...
立委趙天麟今天晚間在高雄市鼓山區舉辦「高雄樂活節」，民進黨主席卓榮泰和民進黨公職為趙助陣。左起：民進黨高雄市議員李喬如、趙天麟、卓榮泰、立委管碧玲、高市議員簡煥宗。圖／立委趙天麟服務處提供
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卓榮泰趙天麟美術館
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