卓榮泰唱「甘願」助陣趙天麟 避談蘇震清

2019-10-19 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



立委趙天麟今天晚間在高雄市鼓山區內惟國小舉辦「高雄樂活節」，民進黨主席卓榮泰、立委管碧玲及多位民進黨籍高雄市議員到場助陣。卓榮泰看好高雄市的選情，「本來有幾席，現在就守住幾席」，但一點都不敢疏忽，一點都不敢放鬆。對於立委蘇震清的是否列明年不分區立委名單風波，卓榮泰認為今天的場合不 適合談。

趙天麟第9年舉辦高雄樂活節，今年因鼓山區、鹽埕區併入他原來的立委選區（菝苓雅、新興、前金），今晚首度將高雄樂活節移到鼓山辦理，舉辦地點的內惟國小操場坐滿觀眾，許多還扶老攜幼到場欣賞演出。當神祕嘉賓的卓榮泰唱了首「甘願」，並與到場的民進黨公職人員合唱「快樂的出航」，氣氛熱絡。

對於高雄市的選情，卓榮泰說就是按照自己的腳步，慢慢的一步一步的達到既定目標；高雄本來就是他所謂的「防守區」，像趙天麟是「衛冕者」，展現衛冕者的實力和地方的經營，又有立委管碧玲大力協助多位候選人，高雄的選情一直採取很有步驟的在進行。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

卓榮泰表示，目前為止，因為對手持續發生狀況，民進黨的選情一直在這種關係中持續好轉，但一點都不敢疏忽，一點都不敢放鬆，總統的選票、立委的選票和政黨的選票一定要同時拉起來，這樣才能達到目標。

卓說，這是全線防守，「本來有幾席，現在就守住幾席，才能國會過半、總統過關；這是全線的防守，沒有任何意外、沒有任何例外。」

趙天麟向內惟鄉親說，內惟地區與美術館地區過去因為鐵路的關係，分在鐵路左右兩邊，美術館區發展繁華，但內惟區的建設就慢了一些，鐵路地下化後，內惟地區應該成為美術館區的延伸，未來把內惟打造成跟美術館特區一樣的高水準區，讓大家財產都提升，讓內惟有感。

趙表示，他主張「3支箭」與「3個盾牌」來建設高雄，3支箭分別是招商引資、運動新經濟及藝文新經濟，其中「高雄樂活節」就是藝文新經濟的展現，藉由藝文活動，帶動周邊經濟發展，創造地方產值，正是借鏡日本「瀨戶內藝術季」的成功範例。希望能向「瀨戶內藝術季」的創辦人北川富朗請益，也用藝文的力量幫助高雄創造產值。