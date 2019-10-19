王定宇幹部與後援會授證 陳其邁黃偉哲與鄉親來相挺

2019-10-19 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南即時報導



爭取連任的民進黨台南市立法委員王定宇今天在東區競選總部舉辦「 幹部及後援會授證大會」，行政院副院長陳其邁來站台，他呼籲要大家千萬不要把票投給「支持一中同表的人」。

王定宇表示，這次選情艱困空前緊繃，他絲毫不能大意，這次許多力挺他的各階層鄉親「橫跨藍綠」，明知選情艱困，還是要擔任輔選幹部，他非常感謝。

陳其邁自我介紹，稱王定宇「他是我的兄弟，認識王定宇的人都一定 認識我」。他說，王定宇他上次得15萬票，「大家要把我在高雄輸的選票，給他補一些回來」，陳其邁也告訴在場支持者「我還會再來」。

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陳其邁說，「我是王定宇的粉絲，每天都在注意他的臉書」，每天看這個人，好像每天都不睡覺，就像「永備電池」；王定宇台語英語都通，「是值得鄉親期待的明日之星」，不過雖然王問政第一名，但是身材有點「走鍾」，也比較蒼老

，但無損他國會第一戰將名號。