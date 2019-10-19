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參訪高雄棧貳庫 林右昌：基隆市港再生參考別有風味

2019-10-19 20:49聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫」。林右昌表示，基隆現正在施工的東3、東4碼頭，能為旅運智慧大樓增建185公尺長通廊，未來將釋出平台空間作為商業使用，若以棧貳庫作為參考，讓市民能走進港區，形成生活日常，相信會別有一番風味。

高雄港區土地開發股份有限公司董事長沈妙姿陪同講解，分享這裡如何從過去沒落的舊漁人碼頭倉庫，結合公共性、服務性、開放性的理念重新整建，如今變身成為結合美食餐飲、充滿文創氛圍的創新倉庫商場。

參訪位於港景第一排的高雄港棧庫群，林右昌遠眺港區，並走訪知名的IG打卡景點–白色旋轉木馬，對港都風情特別有感的他說，「基隆港也是百年老港，見證了城市的起落，未來等到旅運智慧大樓落成，除了加速市港再生，更能同時注入軟實力，吸引更多人到北台灣感受基隆的美麗。」

林右昌說明，目前正在進行施工的旅運智慧大樓，除了是巨型郵輪停靠的第三郵輪旅運中心，成就亞洲最佳郵輪母港外，建設面積涵蓋基隆港的東3、東4碼頭；除了旅運設施外，將有屋頂花園平台空間供市民休憩觀景使用，同時也會提供商業空間等機能，目前也將陸續盤點基隆的軟實力，同時翻新港都的歷史面貌，讓港市風情再升級。

市府表示，東岸貨櫃場西遷後是基隆市一個重大發展的契機，不只東3、東4碼頭，西岸的「第二旅客郵輪中心」工程也已經部分動工，除了西2碼頭目前尚有通關需求，明年將進行改建，屆時1樓也將會有文創產業進駐，到時候再結合西岸旅運複合商業大樓招商，目標就是希望能結合公共性，並發揮場域特色，形成郵輪觀光廊帶。

林右昌指出，此行他到高雄類似背景的棧貳庫吸取成功經驗，對基隆的願景有很深的期待，希望基隆港從東岸到西岸，能夠成為一個新的國家級新創產業區，不只是要發展跟文化及觀光有關的產業，更要以成為地標性建築為目標，未來也要引進國際級的新創軟體企業進駐，發展為國家級新創產業區。

基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫」。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫」。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫」。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫」。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫...
基隆市長林右昌今天率領市府團隊到高雄參訪，其中一站抵達近期熱門的景點之一「棧貳庫」。圖／基隆市政府提供
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基隆港漁人碼頭郵輪林右昌
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