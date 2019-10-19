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影／六堆馬拉松選手之夜 陳其邁約定明年參加爽快組

2019-10-19 20:00聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

全國首度以客家主題而辦的Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松賽預訂明天登場，行政院客家委員會今晚在美濃國中舉辦選手之夜，行政院副院長陳其邁特地到場祝福，他秀了句客語「回家的感覺，真好」，並立下明年約定，挑戰5K的「爽快組」。

Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松賽共吸引4580多名跑者參與盛會，最高齡為82歲，年紀最小的據稱只有1歲，老少咸宜。今年的賽事也首度以「客家族群」、「客家文化」為主題，從主題、競賽項目名稱、競賽路線及表演活動等都融入客家元素，別開生面。

賽事共分成42公里的客庄活力組，25公里客庄遶境組及5公里的客爽開組。規畫的賽道多沿著水圳，跑著可一路飽覽美濃的田園山色和客家風情。補給站則準備木瓜、芋頭酥、萬巒豬腳等六堆美食，是場CP值超高的馬拉松賽事。

行政院客委會今晚特別在美濃國中舉辦「選手之夜」，由客家正妹陳明珠擔任主持人，也請來美濃在地拿過多次金曲獎的生祥大樂團帶來精彩演出，生祥樂團一開場即搭配美濃國中藝文團隊表演「藍球夢」等曲炒熱氣氛。

行政院副院長陳其邁與立委邱議瑩晚間現身選手之夜，主持人陳明珠邀陳其邁一起講客家話，笑問陳是否要說「細妹按醬」，沒想到陳其邁回說，「那是把妹用的」，逗笑大家。不過他除了用客家話替大家加油外，也說了句「回家的感覺，真好」。他要參賽的選手，多感受客家美景與風情，也說，今年因有事情不能參賽，但明年一定會來參加5K的「爽快組」。

陳其邁應主持人陳明珠要求秀了客語，「加油」，「回家的感覺，真好」。記者王昭月／攝...
陳其邁應主持人陳明珠要求秀了客語，「加油」，「回家的感覺，真好」。記者王昭月／攝影
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六堆客庄馬拉松賽選手之夜由生祥樂團擔綱演出。記者王昭月／攝影
六堆客庄馬拉松賽選手之夜由生祥樂團擔綱演出。記者王昭月／攝影
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行政院副院長陳其邁到選手之夜為跑著加油。記者王昭月／攝影
行政院副院長陳其邁到選手之夜為跑著加油。記者王昭月／攝影
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首屆以為客家元素為主題的客家六堆馬拉松賽，今晚在高雄美濃國中大禮堂舉辦選手之夜。...
首屆以為客家元素為主題的客家六堆馬拉松賽，今晚在高雄美濃國中大禮堂舉辦選手之夜。記者王昭月／攝影
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美濃行政院陳其邁
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