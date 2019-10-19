影／六堆馬拉松選手之夜 陳其邁約定明年參加爽快組

2019-10-19 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



全國首度以客家主題而辦的Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松賽預訂明天登場，行政院客家委員會今晚在美濃國中舉辦選手之夜，行政院副院長陳其邁特地到場祝福，他秀了句客語「回家的感覺，真好」，並立下明年約定，挑戰5K的「爽快組」。

Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松賽共吸引4580多名跑者參與盛會，最高齡為82歲，年紀最小的據稱只有1歲，老少咸宜。今年的賽事也首度以「客家族群」、「客家文化」為主題，從主題、競賽項目名稱、競賽路線及表演活動等都融入客家元素，別開生面。

賽事共分成42公里的客庄活力組，25公里客庄遶境組及5公里的客爽開組。規畫的賽道多沿著水圳，跑著可一路飽覽美濃的田園山色和客家風情。補給站則準備木瓜、芋頭酥、萬巒豬腳等六堆美食，是場CP值超高的馬拉松賽事。

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行政院客委會今晚特別在美濃國中舉辦「選手之夜」，由客家正妹陳明珠擔任主持人，也請來美濃在地拿過多次金曲獎的生祥大樂團帶來精彩演出，生祥樂團一開場即搭配美濃國中藝文團隊表演「藍球夢」等曲炒熱氣氛。